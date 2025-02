"Como el corazón no es capaz de bombear, la bomba lo que hace es pasar la sangre", explica Silvia sobre el dispositivo de asistencia ventricular izquierda , el modelo HeartMate 3. Su corazón falló cuando casi terminaba el tratamiento frente al mencionado cáncer de mama. Un efecto adverso de la quimio : "Le afectó esa toxicidad y entonces el corazón se hizo grande y dejó de latir, o latía con muy poca fuerza".

El corazón de Silvia se recuperó. El dispositivo mecánico ya no era necesario y tampoco el trasplante. "No puedo correr, porque enseguida me agoto. Pero bueno, puedo subir e ir a la montaña tranquilamente a mi ritmo. Llevo una vida normal, trabajo y llevo a las niñas al cole".