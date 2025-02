Una persona de cada 2.000 en Europa sufren una enfermedad rara, es el caso de Inma , una niña con una gran sonrisa que padece una dolencia que no le permite desarrollarse con normalidad. Lo peor a lo que se enfrenta es la falta de un diagnóstico que le permita acceder a un tratamiento adecuado . En la actualidad ya existen más de 6.000 enfermedades raras. Informa M. Fente y N. Bautista.

Su madre cuenta que durante el embarazo los médicos le dijeron que "igual no llegaba a nacer o que no podría vivir. Finalmente nació pero seguimos sin saber qué es lo que tiene". Cuando era un bebé a penas le notaban nada. "Ahora puede andar, pero camina diferente", dice la madre, Cristina Arias. "No sabemos si podrá hablar, si va a poder decir frases sueltas", añade su padre Santiago Menor.