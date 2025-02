Muy indignada, ha recordado las dos biopsias de piel que se hizo en el verano de 2024 para que "fueran enviadas a Ámsterdam" y, a fecha de hoy, "todavía no han llegado allí": "No voy a señalar a nadie pero estoy triste y decepcionada y esto me indigna. Hay problemas con el biobanco de España, donde están las muestras tanto de mi piel como de la de Claudia y son problemas de burocracia. En principio, creíamos que iba a ser algo muy sencillo, pero se está alargando demasiado en el tiempo. En Ámsterdam están esperando a comenzar con el estudio científico y no pueden hacerlo porque ni siquiera han llegado las muestras", comienza a decir en Georgina en su vídeo.