Aunque es un proceso lento y costoso, la familia de la pequeña no pierde la esperanza. Con cada avance y cada respuesta que obtienen, están un paso más cerca de conseguir algún fármaco que ayude a su hija a poder hacer una vida lo más normal posible. Una vida en la que por lo menos, no tenga que pasar por ingresos hospitalarios y pueda garantizarse una esperanza de vida larga, como la de cualquier persona sana. Este proyecto, no solo tiene como objetivo encontrar alguna solución para este síndrome sino que está enfocado a buscar cualquier tipo de prueba que ayude a resolver otras enfermedades raras.