Los humanos somos criaturas racionales , pero también profundamente emocionales . Y nuestra mente no siempre es objetiva ni lógica, sino que muchas veces son los sentimientos los que dominan la forma en la que pensamos y actuamos. Los pensamientos trampa son aquellos dominados por ideas distorsionadas o sesgadas que no nos ayudan a avanzar, sino que generan rumiación, ansiedad y bloqueo mental. Y lo peor es que cuanto más intentamos controlarnos más se fortalecen.

Entre los distintos tipos de pensamiento trampa, la experta identifica los '¿Y si...?' ( ¿Y si me pasa algo malo? ¿Y si me equivoco?), los '¿Por qué...?' (¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué no puedo dejar de pensarlo?) y los '¿Para qué...?' ( ¿Para qué intentarlo si todo sigue igual? ¿Para qué esforzarme si nada cambia?). La clave para salir de estos bucles cotidianos que se ciernen sobre todos los aspectos de la vida, según Pascual, "no es intentar eliminarlos o buscar la respuesta perfecta, sino identificarlos, restarles importancia y desactivarlos con estrategias concretas".