Sin embargo, "el ordenador no es el problema, sino el tiempo que pasamos en una postura fija", nos explica Juanma Ortega, fisioterapeuta y especialista en recuperación de lesiones de columna vertebral. Y este no es un inconveniente exclusivo de trabajar frente a un ordenador. "Lo mismo pasa con otros trabajos sedentarios o incluso en trabajos de pie, como detrás de una barra de bar. Lo que intentamos enseñar a los pacientes es que no culpen a la silla, el escritorio o el ordenador, sino que se centren en mejorar su condición física para que su cuerpo esté preparado para soportar esas posturas", subraya Ortega.