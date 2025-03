Según su propio testimonio, hecho público a través de la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS, esta mujer superó "un cáncer de mama triple negativo metastásico en grado III entre agosto de 2022 y junio de 2024", cuando finalizó el tratamiento activo y su enfermedad pasó a la fase de remisión.

Desde entonces, de acuerdo con su relato, debe realizar "revisiones periódicas" para c onocer su estado de salud y recibir tratamiento "en caso de reaparición de la dolencia". En este contexto, asegura tener "nueve citas pendientes de concretar" y sufrir "retrasos significativos en varias consultas".

"No es difícil suponer que las demoras en la atención afectan tanto a mi calidad de vida como a mi estado de ánimo, tan importante para poder superar la enfermedad, según aseguran los propios médicos. La incertidumbre y el sentimiento de impotencia está siempre presentes cuando pienso que los retrasos de mis consultas no obedecen a criterios médicos , sino a problemas de organización y a la falta de recursos humanos y materiales", expresa Villasenín.

A raíz de este caso, la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS vuelve a denunciar "el uso ilegal" del sistema de 'buzón', que "vulnera los derechos de los pacientes" recogidos en una orden autonómica del año 2004, que señala que todo paciente debe disponer de una fecha para una consulta o prueba cuando es solicitada por el facultativo, salvo "casos excepcionales".

Sin embargo, este colectivo asegura que "la excepción se convirtió en normalidad" con el 'buzón', que "está creando un enorme sufrimiento". Por tanto, solicita que se deje de aplicar para pruebas diagnósticas y que "se regule legalmente". Cabe recordar que el servicio de Oncología del CHUS ya acaparó titulares el año pasado, cuando varias pacientes habían denunciado --públicamente y ante la Valedora do Pobo-- varios meses de retraso en sus revisiones.

Aunque el paciente no tiene día y hora efectiva para la cita, "sí tiene computado todo el tiempo de espera" desde el momento en el que el médico marca la fecha idónea. Además, pasa a la agenda de citación ordinaria, con fecha y hora, "en el momento en cada servicio programe las citas". En todo caso, Sanidade asegura que el Sergas trabaja "para garantizar agilidad" en todo tipo de citaciones, para "mejorar los tiempos" y para que "no espere lo que realmente es urgente y no puede esperar".