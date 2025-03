¿Te duele la espalda después de pasar horas frente al ordenador? ¿Sientes rigidez en el cuello al final del día? ¿Tienes dolor articular? Un informe de la American Chiropractic Association señala que hasta el 80% de las personas experimentarán dolor de espalda en algún momento de sus vidas , teniendo esto en cuenta podemos o deberíamos ponerle remedio. Estos dolores, de no abordarse, pueden volverse crónicos y afectar a nuestra capacidad para trabajar, disfrutar de actividades y, en general, vivir sin dolor. Hacer pausas para estirar y mantener una buena alineación corporal va a prevenir estos problemas.

Así lo asegura Pablo Iglesias , más conocido en redes como @pablo.pilatesreal. Este osteópata, entrenador personal y creador de contenido cuenta que, a raíz de un intenso dolor de espalda y cuello que lo dejó con severas limitaciones durante una etapa crítica de su vida, se sumergió en el estudio del cuerpo humano para aliviar sus dolores. Su búsqueda no solo lo llevó a su recuperación, sino también a descubrir una pasión por compartir sus conocimientos con el mundo. Ahora ha publicado un libro con el que quiere ayudar a los demás a mejorar su postura corporal y evitar el dolor, ‘Muévete para vivir’ (editorial Zenith).

“Nuestra esperanza de vida ha aumentado, pero estamos reduciendo considerablemente nuestra actividad física porque todo se ha convertido en algo muy sencillo: pedir comida a domicilio o cualquier cosa en Amazon. Esto lo que provoca son desequilibrios musculares que se instalan en nuestro cuerpo cuando permanecemos demasiado rato en una misma posición, es decir, cuando somos sedentarios. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando nos levantamos de la silla esos desequilibrios siguen ahí, por lo tanto aumenta el desgaste articular. El dolor no es más que un síntoma ”, explica a Informativos Telecinco, Pablo. Lo que él recomienda son ejercicios posturales que busquen la correcta alineación corporal .

Tiene sentido lo que propone. Como dice, nuestro cuerpo está diseñado para que lo movamos. “ Hay 360 articulaciones en nuestro cuerpo y todas están diseñadas para ofrecer dinamismo y movimiento porque desde tiempos pasados lo que necesitábamos era sobrevivir. Para la supervivencia necesitábamos correr, trepar, cazar, pelear, etc., y todo implica movernos. ¿Por qué nos duele tanto el cuerpo? Porque hemos dejado de movernos”.

No deberíamos permanecer más de 45 minutos sentados

Las malas posturas son las culpables de esos dolores de espalda, por lo que debemos movernos sí o sí, pero ¿cuánto tiempo sería conveniente teniendo en cuenta que la mayoría de personas utilizamos el ordenador para trabajar? Pues este experto en movilidad lo tiene claro: lo ideal es no permanecer más de 45 minutos sentados. “Tienes que hacer pausas activas. Ponte una alarma para que cuando se cumplan esos 45 minutos te levantes y realices un 'snack de movimiento'. Los que yo propongo en el libro duran unos 30 segundos. Con ellos te vas a asegurar que no se instalen desequilibrios musculares en tu cuerpo”. Además, señala que lo que él haría sería adoptar la postura opuesta a cómo estamos sentados, es decir, liberar las articulaciones, hacer rotaciones, etc., para evitar precisamente todos esos síntomas como el dolor de cuello, hernias discales, dolor de cervicales, vértigos, mareos...