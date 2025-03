Los inicios no fueron fácil, tampoco el final. Luis, aún adolescente, quería vivir una vida propia de su edad y no aceptó la enfermedad de su padre . "Si ya de por sí a esa edad te da vergüenza que te vean con tu padre, si te grita, te habla y no se le entiende, y anda de lado a lado, aún más", confiesa Luis, durante una entrevista con la web de Informativos Telecinco. Ni entonces ni ahora existe un protocolo de asistencia psicológica para los familiares , salvo el apoyo que brindan algunas asociaciones, como la Asociación de Corea de Huntington Española (ACHE).

"El 'sí' me da miedo. Supondría el fin de mi vida porque no quiero vivir con esa enfermedad. El 'no' también me da miedo. Me da terror dejar de ser quien soy. He construido mi vida de una manera muy vitalista y con la muerte muy presente. ¿No se desvanecería todo lo que me motiva a seguir adelante? ¿Pasaría a formar parte de aquellos que viven como si fueran inmortales?".