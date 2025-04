Existen diversas razones por las que miles de pacientes de todo el mundo eligen España para sus tratamientos de fertilidad. Al alto nivel de los profesionales médicos y al uso de tecnologías avanzadas en diagnóstico y tratamiento se suma la legislación española, concretamente la Ley 14/2006, que supone un avance significativo en comparación con otras normativas europeas . Esta ley sigue siendo un referente tanto por las técnicas que regula como por los destinatarios que pueden beneficiarse de ellas, lo que incluye a madres solteras , parejas de mujeres o futuros padres que buscan respuestas genéticas que no pueden obtener en sus lugares de origen.

El perfil del paciente es variado, aunque normalmente coincide en que no puede llevar a cabo el tratamiento que necesita en su país o que no ha tenido éxito: “Había escuchado buenas recomendaciones sobre España y busqué clínicas especializadas. Antes, habíamos intentado ir a una clínica en Londres, pero no fue una buena experiencia. Algunos conocidos nos recomendaron también venir a España, así que nos decidimos a viajar para buscar a nuestro bebé”, explica Deborah T., junto a su hija Ava; nacida con el apoyo de técnicas de reproducción asistida de Instituto Bernabeu.