La primavera, ¿la sangre altera?: tres mitos sobre la salud y lo que dice la ciencia

La Clínica Universidad de Navarra define a la "astenia" como cansancio o fatiga y la estudia en el marco de las enfermedades crónicas. Tal como explican en la web de esta reputada institución, no hay una prueba para diagnosticarla y las conclusiones para iniciar un tratamiento con un paciente con astenia surgen de los niveles de incapacidad que provoca este malestar: si el paciente no puede realizar el 50% de sus actividades por cansancio crónico, por ejemplo, la gravedad es mayor que si solo siente algo de debilidad. Pero, ¿qué pasa en la primavera? Según Manuel Viso, especialista en Hematología del Hospital San Rafael de A Coruña, la "astenia primaveral" no es una enfermedad, sino un "trastorno adaptativo": "Una vez llega el buen tiempo hay más horas de luz, pasamos más horas fuera de casa, hacemos más actividad física. Esto altera nuestros ritmos biológicos: nos acostamos y nos levantamos a horas diferentes y alargamos más los días. Todo esto acaba generando cambios hormonales".