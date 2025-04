¿Cuándo volverá la luz a toda España? Hablamos con un experto en suministro eléctrico

Morales asegura que para que el servicio vuelva a estar “ restablecido al 100% tendrán que pasar al menos 24 horas ”, pero que no es necesario alcanzar el 100% de suministro para que gran parte de España recupera la luz.

Respecto a la causa que ha podido provocar la caída de la red eléctrica en casi todo el país y parte de Europa, el experto no ha querido pronunciarse, pero sí nos ha explicado que las redes eléctricas europeas están comunicadas y que nosotros dependemos de la red francesa “hasta que nosotros no hayamos resuelto el problema, no volverán a conectar con nosotros”.