Antes de recibir el diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA), Félix ya había pasado por una operación a los ocho meses de vida a causa de una hidrocefalia : una acumulación de líquido en las cavidades profundas del cerebro, agravada por la presencia de coágulos. "Al día siguiente entró en parada cardiorrespiratoria y los médicos me dijeron que no daban por él", recuerda Trini. Contra todo pronóstico, Félix superó dos meses en la UCI y pudo volver a casa.

Pero no fue hasta que cumplió siete años que descubrieron lo que se escondía detrás del autismo y la hidrocefalia : una enfermedad rara, el síndrome CHD8 . Fue entonces cuando Trini pudo darle sentido a otros síntomas que se habían ido manifestando con el tiempo. "Siempre ha estado muy mal de la barriga, y resulta que no era estreñimiento común, sino una diástasis de tres centímetros causada por el síndrome CHD8".

En las personas con este síndrome, una de las dos copias del gen presenta una alteración , en la mayoría de los casos debida a una mutación de novo durante la gestación. Esa alteración puede provocar una combinación variable de síntomas : autismo, macrocefalia, problemas digestivos, convulsiones, malformaciones cardíacas, alteraciones metabólicas, deficiencia cognitiva y rasgos físicos como alta estatura y ojos muy separados. "No todos presentan todas estas manifestaciones. Es muy variable de un caso a otro", señala Reyes, también investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Reyes también insiste: "Si una madre o un padre observa características que van más allá del autismo, que insista en que se le haga una prueba genética. Lo más probable es que tenga alterado algún gen". Conocer esas causas no solo tiene valor clínico. También puede aliviar la carga emocional. "Muchas familias se preguntan por qué les ha pasado eso a sus hijos, sienten culpa. Saber que hay una causa ayuda . Y también es útil para profesores, terapeutas, cuidadores…"

Félix, que ahora tiene siete años, aún lleva pañal y no habla, aunque canta canciones como "El elefante" o "La vaca Lola". "Cuando quiere algo, me coge de la mano y me lleva", cuenta su madre. Asiste a un colegio adaptado, recibe sesiones de fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional, y lleva prótesis para corregir los pies equino valgo. Trini, su cuidadora principal, organiza cada día entre citas médicas en Albacete y terapias en Villarrobledo, a la espera de una derivación al Parc Taulí de Sabadell, donde ya están siendo atendidos tres de los cinco niños diagnosticados en España.