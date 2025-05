"Todo plan de preparación física debe constar de un entrenamiento de resistencia aeróbica (ritmos bajos, tiradas largas o long run, comenzando con distancias más cortas e ir progresando); entrenamientos de resistencia anaeróbica (ritmos incómodos, series cortas o medias, fartleks, high interval training); y un entrenamiento de fuerza, especialmente para las piernas y el core, centrado no tanto en hipertrofia (aumentar el tamaño muscular) sino en mejorar la corporal (crear más músculo relativo a la grasa) y mejorar los niveles de fuerza submáxima y a la velocidad en que ésta se ejecuta (el famoso entrenamiento “VBT”). Además, hay que alternar días de entrenamiento intenso con días de descanso para permitir la regeneración muscular y prevenir el sobreentrenamiento".

"El combustible adecuado es esencial para mantener la energía durante una carrera larga. Esto no solo se refiere a la dieta diaria, sino también específica antes, durante y después de la carrera. Se recomienda una buena hidratación los 2-3 días antes de la carrera, asegurando unos 2-3 litros de agua al día e ingesta de sales. Justo antes de correr, no se debe caer en el error de la sobrehidratación, para no sobrecargar el aparato digestivo. Además, 24 horas antes del maratón, es aconsejable hacer una comida rica en carbohidratos", añade el experto.