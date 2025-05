El diagnóstico suele ser clínico en un primer momento, sobre todo cuando aparecen fracturas tras traumatismos leves, existen antecedentes familiares o las fracturas se producen durante el parto. Actualmente, la única forma de confirmar el diagnóstico de forma definitiva es a través de un estudio genético del ADN . "A los seis meses tuve mi primera fractura y me diagnosticaron la enfermedad", cuenta. Desde entonces convive con ella: "Creo que no queda una sola parte de mi cuerpo sin fracturar. Mis padres perdieron la cuenta cuando ya llevaba más de 50 . He llegado a tener una fractura sin haberme recuperado de otra". Durante la infancia tuvo muchas: cualquier caída o movimiento brusco podía provocarle una. En muchos casos, incluso sin un motivo claro. En la adolescencia, las fracturas se redujeron a dos o tres al año.

La mayoría de las personas con OI tienen algún tipo de discapacidad física. En su caso, María José usó un carrito hasta quinto de primaria, y desde entonces utiliza una silla de ruedas eléctrica , que sigue empleando actualmente. "Cuando tenía unos dos años me pusieron unas estructuras para colocarme el fémur derecho, pero me fracturé", recuerda.

Al haber convivido con la enfermedad en casa por su padre, su entorno estaba familiarizado con ella. "Nunca he tenido sobreprotección. Fui al colegio, después al bachillerato. A las excursiones me acompañaba mi madre porque al moverme podían hacerme daño e incluso provocarme una fractura". Más adelante, cuando ingresó en la universidad para estudiar Farmacia, se trasladó a vivir sola a una vivienda adaptada . "Ahora soy profesora en un ciclo formativo tras aprobar las oposiciones en 2023", comenta.

Poder conducir ha sido clave para su autonomía . "Me saqué el carné y tengo un monovolumen automático con una plataforma que me sube hasta el asiento. Desde ahí, yo misma hago la transferencia. El volante y los pedales están adaptados. Mi coche es mi independencia".

Cuando surge una barrera, no tarda en buscar cómo superarla. "Soy muy resolutiva. Las personas que me ven tienen más barreras mentales que las que yo puedo tener", afirma. En el supermercado, no duda en pedir ayuda para alcanzar los productos más altos. La enfermedad tampoco le ha impedido viajar. "En el viaje de fin de carrera fui a México. Por trabajo he estado en Italia y ahora tengo previsto un viaje a Galicia".