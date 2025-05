La situación actual de las matronas en España refleja años de falta de reconocimiento y priorización dentro de las políticas sanitarias

España se encuentra en una situación de desventaja respecto a muchos países de la Unión Europea en lo que respecta a este gremio

Laia Casadevall es un altavoz para miles de matronas a la hora de denunciar la precariedad de su profesión y reivindicar su papel en la sociedad

Son muchas las matronas que alzan su voz para reivindicar una profesión que se encuentra en España con mucha desventaja en comparación con otros países de la Unión Europea. Porque sí, nos faltan matronas. Las últimas ratios que tenemos estiman que hay 31,6 para cada 100.000 mujeres, mientras que en el resto de los países de la OCDE la media es de 39,8 sobre 100.000. De hecho, el 76% de las matronas en España afirma conocer casos de intrusismo profesional, es decir, que muchos de sus puestos están ocupados por médicos u otros profesionales de la salud.

Lo confirma la Federación de Asociaciones de Matronas de España, la FAME, que señala que uno de los principales problemas es la escasez de profesionales. No se forman ni se contratan suficientes matronas para cubrir adecuadamente las necesidades del ciclo vital reproductivo de las mujeres: desde la adolescencia, en el embarazo, parto y posparto, hasta la menopausia. Esto genera una sobrecarga asistencial, precariedad en el trabajo y una atención fragmentada, con tiempos limitados, que impide prestar un cuidado continuo, individualizado y de calidad.

Otro de los problemas que tenemos es la formación. En 2022, se convocaron 420 plazas EIR para matronas, frente a las 748 de Enfermería Familiar y Comunitaria, situando a la especialidad obstétrico-ginecológica en segundo lugar en cuanto a plazas ofrecidas. La distribución territorial también es dispar, con comunidades como Andalucía, Cataluña y Madrid concentrando la mayoría de las plazas, mientras otras como La Rioja, Cantabria o Asturias ofrecen una cantidad mínima.

"Otro aspecto que agrava la situación es la falta de armonización con el resto de Europa. En muchos países de la Unión Europea, la formación de matronas comienza desde el grado universitario con programas independientes y especializados. Esto facilita su movilidad internacional, su desarrollo académico e investigador, y el reconocimiento de su rol profesional. En cambio, en España, la ausencia de un grado propio limita el crecimiento y prestigio de la profesión, y la deja en una posición de subordinación estructural frente a otras disciplinas", explica a Informativos Telecinco la presidenta de la FAME, Mª José Caravaca.

Una de las matronas más activas en España que desde hace años viene denunciando esta situación es también la catalana, Laia Casadevall, autora de libros como 'Guía para un embarazo consciente', 'Parir en casa' y 'Maternidad consciente'. Charlamos con ella para conocer cuáles son las principales dificultades de las matronas en España y por qué es tan importante que se aumente la inversión en ellas.

Pregunta: Actualmente faltan matronas en España, ¿por qué? ¿Qué ocurre en el sector?

Respuesta: Las últimas ratios que tenemos publicadas en España son de 31,6 cada 100.000 mujeres, mientras que en el resto de los países de la OCDE la media es de 39,8 sobre 100.000. Como puedes ver, estamos por debajo de la media y realmente por este motivo no podemos tener una atención de calidad las mujeres españolas como merecemos, porque no tenemos suficientes matronas.

¿Por qué en España no hay suficientes matronas? Creo que no interesa invertir en mujeres, no se invierte en nosotras, no somos prioridad

P: ¿Por qué falta de inversión?

R: Yo siempre digo que un país que no invierte en matronas es un país que no ama a las mujeres, porque las matronas somos las especialistas en la salud sexual reproductiva de la mujer, somos las que acompañamos desde la primera menstruación de una niña hasta la menopausia. A veces solo se nos sitúa en el embarazo y en el parto pero no es así, estamos a lo largo de toda la vida de la mujer y somos las profesionales que velamos para que las mujeres tengan derechos reproductivos y sexuales. Un país que no invierte en matronas es un país que no invierte en salud materno infantil, porque sabemos que el número o la ratio de matronas van asociadas a mejores resultados maternos o natales, a menos problemas de salud mental en el postparto, la mejor experiencia, a mejores tasas de lactancia materna… ¿Por qué en España no hay suficientes matronas? Pues yo creo que no interesa invertir en mujeres, no se invierte en nosotras, no somos prioridad.

P: ¿Cómo es la formación?

R: Es a través de enfermería, en muchos de los países de Europa hay doble vía, porque puedes acceder por Enfermería o por vía propia, aquí en España no hay acceso directo, no hay una carrera propia de matrona sino que tienes que hacer el grado de Enfermería y luego ya preparar unas oposiciones, cada año se ofertan pocas plazas para un número muy grande de profesionales que se presentan. Y, una vez, tienes la oposición ya puedes entrar en la especialización que son dos años de residencia. El problema es que tendríamos que tener carrera propia y colegio propio, pero es el gobierno el que debe invertir en matronas. Tener a una matrona mejora la experiencia de la maternidad. Hay muchos puestos de trabajo que son nuestros y están ocupados por otros profesionales.

P: ¿Y quién los está ocupando?

R: Pues, por ejemplo, en el sur de España el seguimiento del embarazo, en vez de una matrona lo están haciendo médicos de familia. Es decir, nuestro puesto de trabajo lo está ocupando otro profesional. Por evidencia científica sabemos que el acompañamiento liderado por matronas es el que mejores resultados natales ofrece a las mujeres, y tener un acompañamiento de matronas reduce las intervenciones médicas, la mortalidad materna e infantil. Cuando me formé como matrona en el Reino Unido todo el profesorado eran matronas, aquí me cuentan muchas alumnas que son médicos.

P: ¿Cómo ha evolucionado el trabajo de matrona en los últimos años y hacia dónde crees que debería ir?

R: El trabajo de las matronas y su libertad va muy asociado a la libertad de las mujeres y a cómo pueden parir. Somos una profesión que de entrada deberíamos ser independientes y autónomas, pero cuesta mucho porque tenemos un paradigma muy médico. Las matronas estamos en hospitales y en centros de atención primaria, pero no se ven los centros de nacimiento y los partos en casa. Si no hay matronas, somos las mujeres las que tenemos menos derechos, porque ni vamos a poder disponer de centros de nacimiento en todas las comunidades de España ni va a poder haber parto público en casa para las mujeres que lo deseen porque, aunque no sea la opción de todas las mujeres, al final son derechos que tenemos todas. El hecho de que el sistema no lo ofrezca nos resta derechos.

P: ¿En qué países hay centros de nacimiento y qué son?

R: Mira, yo me formé en el Reino Unido y allí ya tenían en el año 2009 centros de nacimientos en todos los hospitales del país. El sistema público ya ofrece parto en casa para todas las mujeres. Los centros de nacimiento funcionan bien porque es una opción intermedia entre el parto en casa y en el hospital. Además, son unidades lideradas por matronas donde paren mujeres de bajo riesgo, es decir, partos de poca intervención. Puedes parir en el agua, las matronas saben atenderte en el parto fisiológicos, no hay opción a epidural ni medicación y no hay médicos. Son centros muy cómodos, están dentro de la zona hospitalaria pero fuera de la zona obstétrica. En España hay muy pocas, dos de ellas están en Cataluña. Este tipo de unidades fomentan los partos más fisiológicos, disminuyen las cesáreas y los partos instrumentados, las episiotomías, el uso de la epidural y la oxitocina sintética, menos riesgo de hemorragia postparto, de desgarros severos…

P: ¿Estos centros son públicos?

R: Sí, puedes acceder solo si tu parto es de bajo riesgo y si no te han practicado antes una cesárea.

P: Hoy en día el parto en casa muchas veces es privado en España.

R: Sí, en España sí, pero en muchos otros países es un derecho y lo ofrece la sanidad pública. El problema es que sea privado es que solo sea accesible para algunas mujeres, es un derecho que no estamos teniendo.

P: ¿Cómo debería ser un parto respetado?

R: Me hace gracia que en algunos hospitales tengan una sala de partos respetados. ¿Eso quiere decir que los otros no lo son? El parto respetado lo tenemos mal entendido, no es parir en la piscina o parir en casa. Parto respetado es que respeten tus deseos y preferencias como mujer que eres, que te traten como la protagonista que eres en tu parto. A partir de aquí, que se respeten tus decisiones y no se te coaccione para cambiarlas. ¿Puede ser un parto respetado una cesárea? ¡Por supuesto! No es el tipo de parto, sino cómo atendemos el parto para respetar las necesidades del bebé.

Es muy diferente escoger un hospital con la tasa del 40% de cesáreas que uno del 15%

P: Para eso está el plan de parto, ¿no?

R: Sí, el plan de parto es un documento de voluntades anticipadas, pero es cierto que es importante dar a luz con mucha información y dar a luz en lugares donde se mira por las necesidades de las mujeres. Nosotras no somos expertas cuando vamos a dar a luz: si te dicen que te van a hacer una cesárea porque el bebé está sufriendo tú no puedes hacer nada porque no tienes los conocimientos. Al final, lo más importante es elegir bien los profesionales que nos van a acompañar y el lugar, porque esto sí que es determinante.

P: Es un momento de muchas dudas y de no saber qué hacer con tanta información o qué hacer con ella…

R: Sí, lo más importante es saber que podemos elegir. En España todos los hospitales tienen protocolos diferentes, así que según tu código postal vas a poder tener acceso a unos u otros servicios, y eso no es justo. En algunos hospitales, las cesáreas son respetuosas. En otros, aún estamos luchando para que no las separen de sus bebés. Por eso digo que es muy importante la información, cómo se actúa en cada hospital y cuáles son las estadísticas para poder decidir bien. Es muy diferente escoger un hospital con la tasa del 40% de cesáreas que uno del 15%.

P: Mucha gente no sabe cómo acceder a esa información…

R: Por eso empecé a divulgar esa información en redes sociales. En el año 2013, cuando llegué de Reino Unido, me di de bruces cuando vi la realidad, ni siquiera teníamos acceso a esa información. ¡No sabían ni que tenían derecho a elegir su parto! No puede ser que lo que yo viví allí con tanta libertad, tendría que haber llegado ya aquí.

P: La violencia obstétrica tiene mucho que ver con la falta de matronas, imagino.

R: Claro que tiene ver, es muy diferente tener el “one to one” garantizado que no tener una matrona por tres o cuatro mujeres por turno. No puedes ofrecer tu mejor atención ni aunque quieras. Los recursos no son suficientes, debemos reclamar desde abajo para que nos escuchen. No estamos teniendo un atención digna.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.