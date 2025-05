Natalia es una de estas madres que tuvo que acudir a terapia al sufrir una depresión en el postparto. "Nadie me avisó, nadie me dijo que ser madre sería tan duro. Todavía recuerdo, y no creo que pueda olvidarlo fácilmente, todos esos pensamientos de triste, inutilidad e incapacidad que me inundaban a todas horas", estas palabras las escribió ella misma en una carta que sus psicólogos le recomendaron redactar en terapia.