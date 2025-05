Europa Press 20 MAY 2025 - 06:40h.

Europa Press entrevista a Celso Arango, jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y Adolescente del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid

Crean una Inteligencia Artificial que 'mide' las emociones: "No se trata de sustituir, sino de ayudar"

Los psicofármacos se emplean como un recurso terapéutico ante determinadas situaciones dado que actúan modificando los efectos de los neurotransmisores en el cerebro. Es decir, son sustancias que intervienen en la transmisión de información entre las neuronas, de modo que ejercen efectos de tipo mental y emocional. Así lo explica en una entrevista Carlos Fernández Moriano, responsable del área de Divulgación Científica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos.

Concretamente, cita que estos productos se usan en el tratamiento de enfermedades de salud y trastornos mentales, tales como la depresión (antidepresivos), los trastornos de ansiedad (ansiolíticos e hipnosedantes), el trastorno bipolar (estabilizadores del ánimo), y la esquizofrenia y otras alteraciones mentales (antipsicóticos), entre otros.

Aunque desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos no disponen del registro de datos de consumo, el observatorio de uso de medicamentos (AEMPS) sí publica periódicamente una serie de informes sobre el consumo de distintos grupos de fármacos, y de manera específica, para los psicofármacos ha publicado varios informes recientes que apuntan a los siguiente:

En el caso de los ansiolíticos e hipnosedantes destaca un crecimiento de aproximadamente 9 puntos en el consumo (medido como DHD o dosis diaria por cada mil habitantes), desde el 82,5 hasta 90,0 DHD entre los años 2012-2023; destaca en el grupo de las benzodiacepinas, el mayor consumo de lorazepam, y entre los hipnosedantes derivados de éstas, el lormetazepam.

ansiolíticos e hipnosedantes destaca un crecimiento de aproximadamente 9 puntos en el consumo (medido como DHD o dosis diaria por cada mil habitantes), desde el 82,5 hasta 90,0 DHD entre los años 2012-2023; destaca en el grupo de las benzodiacepinas, el mayor consumo de lorazepam, y entre los hipnosedantes derivados de éstas, el lormetazepam. En los antidepresivos también se ha observado en la última década un aumento notable del consumo en 33 puntos en la DHD, llegando hasta casi las 100 DHD; destacando el uso de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como escitalopram, sertralina[PC1] , y paroxetina.

también se ha observado en la última década un aumento notable del consumo en 33 puntos en la DHD, llegando hasta casi las 100 DHD; destacando el uso de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como escitalopram, sertralina[PC1] , y paroxetina. Por debajo de esas cifras de consumo se sitúan los medicamentos antipsicóticos, tales como aquellos con olanzapina y estabilizadores del ánimo como el litio, que han crecido en torno a 3 puntos, desde 11 hasta 14 DHD.

¿Tenemos un problema de abuso de fármacos en España?

"Respecto al resto de países en la UE, si bien el consumo de antidepresivos en España no puede considerarse bajo, países como Portugal o Suecia se sitúan a la cabeza. Con respecto a los ansiolíticos, ocupamos el segundo lugar de los países de la UE en consumo por detrás de Portugal", afirma este portavoz de los farmacéuticos. Y es que, precisamente, desde el Ministerio de Sanidad se apuesta por la deprescripción de psicofármacos porque, según alertan diversas entidades, y más concretamente desde la cartera ministerial que dirige Mónica García, en España hay un abuso de estas sustancias.

Sobre este asunto entrevistamos en Europa Press Salud Infosalus a Celso Arango, que es el jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y Adolescente del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, y expresidente de la SEPSM, quien se muestra sorprendido del actual énfasis "sobre un supuesto abuso de psicofármacos en España", cuando la experiencia clínica le dice que el error puede deberse, por exceso o por defecto, a la prescripción de fármacos en general.

"Me preocupa que haya pacientes que no necesiten tratamiento y lo reciban, porque todo tratamiento tiene sus efectos secundarios, y si no está indicado esa terapia el empleo de fármacos responde a un uso excesivo o innecesario. En cambio, si un paciente tiene una patología y no recibe ese tratamiento que quizá necesita es una infrautilización y mala praxis", advierte.

Los datos del sistema nacional de salud español, tal y como indica, dicen que han aumentado las patologías relacionadas con los trastornos de sueño, con la ansiedad y la depresión en un 50%, y con un consecuente incremento de las benzodiacepinas del 10%. "¿Aquí que sucede, que todos los españoles que los necesitan los están tomando o, por el contrario, si hay otro país con la misma incidencia no todos los pacientes que lo necesitan lo están tomando?", se pregunta este psiquiatra.

También hay infrautilización de los psicofármacos en España

Por eso, insiste en que, según su experiencia clínica, y como pasa con cualquier fármaco, "con los psicofármacos hay sobreutilización, pero también infrautilización". Además, sostiene que se desconocen las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de la AEMPS a este respecto por el momento, aunque ya se sabe que esta cartera ministerial trabajar en el diseño de un plan para la retirada de los psicofármacos en consulta.

"Siempre estamos con el estigma de la salud mental en psiquiatría y me parece fenomenal que se revisen todos los indicadores, criterios, relacionados con una prescripción más racional, y en base a la evidencia, pero de cualquier fármaco; no está bien si sólo lo hacen con los psicofármacos", insiste el doctor Arango.

La mayor parte no son prescritos por los psiquiatras

Aquí llama la atención este miembro de la SEPSM sobre el hecho de que muchos de los psicofármacos están prescritos por los médicos de Atención primaria, las benzodiacepinas, que son los más consumidos y que se emplean para la ansiedad o la depresión; así como los antidepresivos. "No sé si Sanidad sospecha que estos los prescriben peor que en otras especialidades. Es una pregunta que habría que hacerle", afirma.

Con ello, alerta de que "la mayor parte de psicofármacos no son prescritos por psiquiatras", y subraya que "no hay que olvidar que antes de escoger un tratamiento farmacológico u otro hay que ver si hay otras alternativas que sean igual de eficaces y con menos efectos secundarios".

"Esto en gran parte será así y estará relacionado con el poco tiempo que tienen los especialistas de Atención primaria en consulta para atender a sus pacientes y aportarles una serie de recomendaciones; pero también con un reclamo de la población general, que exige determinados fármacos para dormir perfectamente o ser más felices", mantiene.

Según afirman revistas como 'Lancet', según continúa este experto, "el problema fundamental del empleo de los psicofármacos en los problemas psiquiátricos no es su falta de eficacia, sino de accesibilidad a los mismos; y la mayor parte de personas con trastornos mentales graves no reciben tratamiento".

