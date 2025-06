Celia Molina 08 JUN 2025 - 08:00h.

El pasado mes de enero, a Sandra Valoy le detectaron cáncer de mama, una enfermedad con la que ya había convivido durante su niñez en su casa natal. A los dos meses, fue operada por un médico de su confianza, que le realizó una doble mastectomía y le puso también las prótesis que sustituirían a sus mamas. Afortunadamente, el cáncer "no había llegado al ganglio centinela", por lo que "no se había expandido a ningún otro órgano", tal y como nos explica en una entrevista a la web de Informativos Telecinco.

Por casualidad o por los designios del destino, ella ya se dedicaba al microblanding (o micropigmentación), ayudando a mujeres que tienen o han tenido el mismo cáncer, antes de conocer su patología. Con toda la sensibilidad del mundo, Sandra dibuja las cejas de aquellas pacientes que han perdido el pelo por la quimioterapia, si bien es conocida en Instagram por una artesanía mucho más elaborada. Con sus propias manos, Sandra fabrica prótesis paramédicas de pezones hiperrealistas para aquellas mujeres que los necesitan.

"Normalmente, trabajo con mujeres a las que le han realizado una mastectomía y cojo un molde del pezón que les queda en el otro pecho para hacerles otro exactamente igual. Pero también tengo un catálogo básico de areolas para que aquellas a las que les han extirpado los dos pechos puedan elegir el que más le guste. Igualmente, trato a mujeres que han sido víctimas de negligencias quirúrgicas o que han caído en manos de malos tatuadores. Aquí ven que hay una alternativa muy estética y que queda perfecta y natural", dice esta profesional, que ama su trabajo.

La silicona hiperralista, mejor que la micropigmentación

Su técnica va más allá de la que se emplea en algunos hospitales, como el Ramón y Cajal de Madrid, donde hay lista de espera para hacerse una micropigmentación mamaria. "Yo utilizo materiales de caracterización, una silicona hiperrealista con la que se hace el molde del pezón de la paciente. Es un tipo de material que no se despega, muy suave al tacto, que tiene forma anatómica y que se adapta como una lentilla pero, si alguna clienta quiere una mayor certeza de que no se le va a mover ni a caer, existe un pegamento sanitario especial que les otorga una mayor seguridad y esto incide directamente en el aumento de su autoestima", afirma Sandra.

Algo que corrobora la unidad de enfermería del Ramón y Cajal, al asegurar que la reconstrucción de los pezones y las areolas "ayudan muchísimo a las pacientes de cáncer de mama" pues, después de haberse operado, quieren volver a verse a sí mismas "sin que nada les recuerde lo mal que lo han pasado". A Sandra le satisface muchísimo colaborar a que dichas mujeres, que han sufirdo por un proceso personal y físico similar al suyo, se sientan mejor consigo mismas: "Me alegra saber que se sienten seguras de sí mismas cuando acuden a una primera cita o cuando hacen topless en la playa, pues la naturalidad de esta material hace que el pecho luzca con total normalidad. No tienen por qué conformarse con tener algo que llene el hueco del pezón en vez de no tener nada, porque esta opción es verdaderamente estética", subraya.

A su centro no sólo acuden mujeres que han vivido de cerca el cáncer, también otras que tienen un gran complejo por otras realidades, no menos importantes: "Tuve una paciente que se operó en Colombia y que, después, sufrió una necrosis de pezón y lo perdió. Y también tuve otra que se fue a un tatuador para que le dibujara una areola y el resultado fue desastroso porque se lo dejaron muy oscuro. En este caso, tuve que despigmentarle la zona primero para poder ponerle la silicona después y fue más trabajoso. Pero da gusto, tanto en el caso de las cejas como en el del pecho, cómo les cambia la cara cuando ven el buen resultado", concluye.