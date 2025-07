La 'app' busca democratizar las ayudas y ampliar el acceso al tratamiento contra la depresión basado en la activación conductual

Su creadora, Jennifer Dahne, de la Universidad Médica de Carolina del Sur, asegura que la aplicación duplica la eficacia de la terapia estándar

Entre un 20% y un 50% de las personas con depresión tiene también una adicción, según los expertos

La depresión es un trastorno mental común que afecta a millones de personas en todo el mundo. Según subraya la OMS, su alcance puede llegar a todos los ámbitos de la vida y, aunque hay “tratamientos conocidos y eficaces”, “más del 75% de las personas afectadas en los países de ingreso bajo y mediano no reciben tratamiento alguno”, por lo que facilitar su acceso y lograr un mayor éxito contra ello sigue siendo un desafío en el que trabajar.

Respecto a esto último, un prometedor ensayo clínico reciente con una ‘app’ en Estados Unidos apunta a ciertos resultados prometedores.

Concretamente, el estudio señala que la aplicación ‘Moodivate’, una versión digital de la activación conductual, puede ser más eficaz que la terapia estándar para tratar la depresión.

‘Moodivate’, una app para luchar contra la depresión

Según defienden los involucrados en el trabajo, los pacientes con depresión que recibieron la aplicación Moodivate experimentaron reducciones clínicamente significativas en sus síntomas que duplicaron las logradas con la terapia estándar en un ensayo clínico realizado por la Universidad Médica de Carolina del Sur, en EEUU.

Así lo refieren en una publicación en 'Journal of the American Medical Association (JAMA) Internal Medicine', donde se precisan los detalles del estudio, que se realizó en 22 consultorios de atención primaria en Charleston, Carolina del Sur.

Analizando los resultados, exponen que los usuarios de la ‘app’ tuvieron tres veces más probabilidades de lograr una mejora clínicamente significativa en su depresión y 2,3 veces más probabilidades de lograr la remisión de la depresión.

Disponible tanto para iOS como para Android, detrás de la creación de esta versión digital de la activación conductual, –un tipo de terapia conductual que ha demostrado ser eficaz contra la depresión–, se encuentra Jennifer Dahne, profesora del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Universidad Médica de Carolina del Sur. Ella tuvo la idea de la aplicación mientras estaba en otra institución y ha continuado desarrollándola en la Universidad Médica de Carolina del Sur.

La aplicación ‘Moodivate’ es autodirigida, lo que significa que no se requiere la participación de un terapeuta, algo que la hace más escalable y rentable para llegar a los pacientes de atención primaria, según defienden.

Aseguran que la aplicación duplica la eficacia de la terapia estándar

Avalando su utilización frente a la saturación de los sistemas sanitarios y la atención primaria, Jennifer Dahne apunta a los buenos resultados encontrados con la app.

"Los profesionales de atención primaria están en la primera línea de la identificación y el tratamiento de la depresión en este país”. "Es maravilloso que estén evaluando a los pacientes para detectar la depresión, pero la desventaja es que tienen muy pocos recursos de tratamiento a su disposición, aparte de los medicamentos, para ayudar con el manejo de la depresión", expone, analizando la situación.

En ese sentido, repara en que los médicos de atención primaria pueden derivar a los pacientes a profesionales de la salud mental, quienes pueden ofrecer terapias no farmacológicas, como la activación conductual, de eficacia comprobada. Sin embargo, los tiempos de espera para estos servicios pueden ser largos y, una vez iniciado el tratamiento, a menudo no se realiza con la frecuencia necesaria para su eficacia. Desafortunadamente, la demanda de esta terapia supera la oferta, y los terapeutas a menudo no tienen la disponibilidad para atender a los pacientes con la frecuencia semanal necesaria para una eficacia óptima.

Los terapeutas de activación conductual animan a los pacientes a participar en actividades que disfrutan o consideran significativas para mejorar su estado de ánimo. "Con la activación conductual, ayudamos al paciente a cambiar lo que hace para cambiar cómo se siente", apunta Dahne.

"Los pacientes a menudo creen que no pueden hacer algo nuevo o diferente hasta que se sientan mejor. Un objetivo inicial del tratamiento es cambiar esa percepción y ayudar a los pacientes a comprender que su estado de ánimo se ve influenciado por lo que hacen en su vida diaria", explica, en declaraciones recogidas por Infosalus.

El objetivo: mejorar el acceso a la terapia de activación conductual contra la depresión

Con la aplicación, –basada en la activación conductual, con la que los terapeutas trabajan con los pacientes para identificar sus objetivos y las actividades diarias que deberán realizar para alcanzarlos, ayudándoles incluso a programar y realizar un seguimiento de estas actividades–, buscan democratizar las ayudas.

Dahne creó la aplicación Moodivate para mejorar el acceso a la terapia de activación conductual y, con ella, guiar a los pacientes en el establecimiento de objetivos, la identificación, programación y seguimiento de actividades sin la intervención de un terapeuta.

Más allá de esas funciones, la ‘app’ puede enviar recordatorios para completar las actividades diarias y otorgar insignias digitales a medida que los pacientes alcanzan hitos para mejorar la motivación.

En ese sentido, los pacientes también informan regularmente sobre los cambios en sus síntomas depresivos.

Un ensayo clínico con 649 pacientes

El ensayo clínico realizado por Daphne ha contado con 649 pacientes de atención primaria y ha estado financiado por el Instituto Nacional de Salud Mental. En él, quienes usaron la aplicación Moodivate tuvieron tres veces más probabilidades de experimentar una mejora clínicamente significativa de la depresión y 2,3 veces más probabilidades de lograr la remisión.

Los resultados fueron más que prometedores, afirma Dahne, que explica que más del 80% de los pacientes que participaron en el estudio tomaban medicamentos para la salud mental, y la mayoría los llevaban tomando más de cuatro años.

La aplicación es como un terapeuta en tu bolsillo Europa Press

Ante estas conclusiones, espera que la aplicación se adopte ampliamente, ayudando a las personas con depresión no sólo a reducir los síntomas depresivos en el presente sino también a desarrollar resiliencia para el futuro.

"La aplicación es como un terapeuta en tu bolsillo", sostiene, asegurando que “ayuda a los pacientes a desarrollar nuevas habilidades”.

“Cuando se sienten deprimidos, pueden cambiar sus hábitos diarios, sabiendo por experiencia que estos cambios pueden ayudarles a mejorar su estado de ánimo. Se espera que el acceso a la aplicación contribuya a una recuperación a largo plazo".

En ese sentido, Dahne confía en establecer alianzas más amplias con instituciones sanitarias, aseguradoras y programas de bienestar corporativo que permitan extender la aplicación a más pacientes. Del mismo modo, espera que la aplicación esté disponible para poblaciones especializadas con altas tasas de depresión, como pacientes con cáncer avanzado o metastásico.

"Estoy muy interesada en tomar Moodivate y expandirlo para abordar las brechas en el tratamiento de la depresión dentro de otras poblaciones de pacientes en la Universidad Médica de Carolina del Sur y más allá", sentencia.

