El cardiólogo ha destacado que "conocemos menos la salud de los humanos que la enfermedad"

Magdalena Perelló, cardióloga: "Lo más preocupante de los infartos es que los factores de riesgo avanzan sin síntomas"

Compartir







El cardiólogo Valentín Fuster ha participado en un encuentro en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander en el que ha repasado aspectos clave para una buena salud, como la alimentación y el descanso, si bien ha destacado que "conocemos menos la salud de los humanos que la enfermedad".

"Soy cardiólogo, pero no entiendo el corazón. No hay respuesta al cómo puede funcionar así, porque ¿cómo se puede entender un órgano que se mueve cada segundo y no se destruye?", ha cuestionado en una conversación con la periodística científica Cristina Sáez que se ha enmarcado en el 'La aventura de divulgar ciencia en español con éxito: claves y herramientas' que se celebra durante esta semana en la UIMP, organizado junto a The Conversation con la colaboración de la Fundación Ramón Areces y la Fundación Lilly.

Director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) de Madrid y el Physician-in-Chief del Mount Sinai Medical Center de Nueva York, Fuster ha subrayado que para dedicarse a la investigación es importante "ser curioso" y que él nació "con mucha curiosidad".

El papel que tienen los mentores para abrir oportunidades a las nuevas generaciones

Y ha hecho hincapié en el papel que tienen los mentores para abrir oportunidades a las nuevas generaciones porque, "cuando hay gente en la que tienes confianza, te lanzas al océano". Así, ha asegurado que se ha dedicado "mucho" a los jóvenes "para descubrir y motivar a la persona". "En la vida no hay nada fácil, es importante saber reaccionar y apoyarte en la gente que quiere ayudarte", ha apostillado.

PUEDE INTERESARTE Identifican las 'semillas' que colonizan órganos en la metástasis del cáncer de mama

Eso sí, ha puesto en valor la parte humana de la medicina y la empatía para señalar que "la gente joven sabe menos de hablar con el paciente y el motivo son las computadoras". "Yo soy tecnológico, pero creo que el paciente es mucho más que una tecnología", ha sentenciado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por otro lado, el cardiólogo ha apuntado la necesidad de "dar importancia a cómo prevenir la enfermedad", que aumenta por factores como la obesidad, diabetes o hipertensión, y ha apostado por educar en salud desde edades tempranas. "Lo que aprende un niño lo sabe cuando es adulto, y cambiar la conducta de un adulto en una sociedad de consumo en la que no hay tiempo es complicado", ha explicado.