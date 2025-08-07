Alerta alimentaria por pescado, crustáceos y moluscos no declarados en pastillas de caldo de Bao Long

Logo de InformativosInformativos
Alerta alimentaria por pescado, crustáceos y moluscos no declarados en pastillas de caldo de la marca Bao Long

Uno de los productos de Bao Long afectados por la presencia no declarada de pescado, crustáceos y moluscosAESAN
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido este jueves de la presencia de pescado, crustáceos y moluscos en pastillas de caldo, no incluidos en el etiquetado, de la marca Bao Long, según una alerta notificada por las autoridades sanitarias de Países Bajos. Lo mismo ocurrió recientemente con unas pastillas de caldo para sopa de dicha firma asiática.

Los productos afectados son todos los lotes de las pastillas de caldo para sopa 'Hu tieu Nam Vang', 'Bún Riêu' y 'Bun bo hue', todos de la marca Bao Long. Se presentan en un formato de 12 paquetes de 75 gramos cada uno y se conservan a temperatura ambiente.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Islas Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras regiones.

"Ningún riesgo" para no alérgicos

El organismo adscrito al Ministerio de Consumo ha recomendado a las personas con alergia al pescado, crustáceos y/o moluscos que pudieran tener los productos mencionados en sus hogares que se abstengan de consumirlos. Para el resto de la población, su consumo no comporta "ningún riesgo".

Esta información resulta del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

La AESAN ha trasladado la advertencia a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

