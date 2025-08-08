La autora de 'No me sueltes' (Lunwerg Editores) explica por qué esta práctica es importante durante la menopausia

La doctora Pérez, sobre cuándo tengo que usar la terapia hormonal: "Es una herramienta médica"

Los ejercicios de fuerza no son una simple moda pasajera que ha ganado popularidad últimamente en los medios y las redes sociales, sino una práctica beneficiosa y recomendada por los profesionales de salud, especialmente cuando llega la menopausia. De hecho, cada vez son más las personas que están tomando conciencia de su importancia. La doctora Marimer Pérez explica por qué hay que hacerlos sí o sí a partir de los 50 en 'Cómo ser más feliz en la menopausia'.

La menopausia conlleva una serie de transformaciones físicas, entre ellas el aumento de grasa corporal, la pérdida de masa muscular y ósea y una mayor predisposición a enfermedades cardiovasculares. Frente a estos desafíos, los ejercicios de fuerza se presentan como una herramienta clave para promover el bienestar en esta etapa. Y sí, puede que a los cincuenta nos cueste más ir al gimnasio de forma regular, pero hay que hacer un esfuerzo.

"Es ahora o nunca"

Y no vale con conformarse con "diez sentadillas y cuatro flexiones en casa porque eso no es hacer realmente ejercicio de fuerza", sostiene la doctora Pérez. "¿De verdad no puedes sacar tiempo para tu salud? ¿De verdad no te preocupa fracturarte un hueso en un futuro, que es lo que te va a pasar sí o sí porque tu densidad ósea va a ir cayendo? ¿No sabes que la primera causa de muerte a los 50 es la enfermedad cardiovascular?", pregunta la experta. "Igual tienes que prescindir de esas otras cosas que no puedes dejar hacer. Es ahora o nunca", contesta ella misma.

Ejercicios como el levantamiento de pesas, el uso de bandas de resistencia o el entrenamiento con el propio peso corporal ayudan a contrarrestar los efectos de la sarcopenia al estimular el crecimiento y mantenimiento del tejido muscular. Además, tienen un impacto directo sobre la salud ósea, ya que el esfuerzo mecánico sobre los huesos estimula su fortalecimiento.

Los beneficios no son solo físicos, sino también mentales, ya que ayudan a mejorar el estado de ánimo y a reducir el estrés. Se aconseja practicar ejercicios de fuerza un mínimo de dos a tres veces a la semana durante 30-60 minutos, y combinarlos con alguna actividad física de tipo aeróbico, como caminar, nadar o ir en bicicleta.

Para la ginecóloga y obstetra, "la menopausia es la oportunidad de hacer todo lo que nos permita envejecer de una forma autónoma y saludable. Y el ejercicio es una de ellas. Además, una vez que empiezas a practicarlo te encuentras tan bien que no vas a querer dejarlo".

Cuándo usar la terapia hormonal

Otro de las grandes cuestiones que plantea la menopausia es cuándo es conveniente recurrir a la terapia hormonal sustitutiva (THS) y cuándo no. Consiste en administrar hormonas para suplir las que el cuerpo deja de producir durante esta fase vital. Esencialmente, está indicada para aquellas mujeres "que tengan unos síntomas que realmente les impidan llevar a cabo una vida normal", según la doctora Pérez, que insiste en que actualmente es una terapia muy segura. Es cierto que hay contraindicaciones, pero son muy pocas. En cualquier caso, conviene consultar con un médico para evaluar riesgos y beneficios de forma personalizada.