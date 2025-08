La doctora Marimer Pérez explica en qué casos conviene aplicar este tratamiento y qué contraindicaciones tiene

Por qué la energía se agota tan rápido en la menopausia y cómo hacer que dure más

Compartir







La terapia hormonal sustitutiva (THS) es un tratamiento médico que se utiliza para aliviar los síntomas de la menopausia. A pesar de que se conoce desde los años 40 del siglo pasado, no todo el mundo tiene claro en qué consiste o si es una opción segura y beneficiosa. De hecho, solo un 2,5% de las españolas recibe este tratamiento. En una nueva entrega de 'Cómo ser más feliz en la menopausia', la doctora Marimer Pérez explica cuándo es conveniente utilizarlo y cuándo no.

Esta terapia consiste en administrar hormonas para suplir las que el cuerpo deja de producir durante y después de la menopausia. "Es una herramienta médica, como lo es la insulina o la hormona tiroidea, que solamente seria necesaria para aquellas mujeres que tengan unos síntomas que realmente les impidan llevar a cabo una vida normal", explica la ginecóloga y obstetra.

¿Qué síntomas serían esos? "Un insomnio que no te permite descansar ni rendir en tu trabajo, unos sofocos que te incomodan muchísimo o una sequedad vaginal que también es muy invalidante son los más frecuentes", detalla la autora de 'No me sueltes' (Alienta).

¿Un tratamiento con riesgos?

Pese a sus beneficios, se sigue viendo con cierto temor sus riesgos, sobre todo desde que en 2002 un estudio llamado Women's Health Initiative (WHI) generara gran alarma social al relacionarla con casos de cáncer y enfermedades cardiovasculares. "La terapia hormonal actual es muy segura y tiene muchos más beneficios que riesgos cuando se emplea de una forma precoz. El concepto que cada vez repetimos más es que no tardes en preguntar", subraya Pérez.

PUEDE INTERESARTE Los consejos de Nina: síntomas de la menopausia que no son los obvios

La experta considera que en realidad las contraindicaciones son muy pocas: "Una mujer que haya tenido antecedente propio, que haya padecido un cáncer de mama hormonodependiente , una trombosis venosa profunda, una enfermedad hepática muy grave y poco más". En cualquier caso, conviene hablar con un médico para evaluar riesgos y beneficios de forma personalizada, atendiendo a la salud, historia familiar y síntomas.

¿Cómo hacer que energía dure más en menopausia?

Durante la menopausia es normal que la mujer eche de menos aquella energía que tenía cuando era más joven y se sienta sin ganas de hacer nada. "Lo más importante es tener muy claro que los hábitos de vida saludables son el pilar fundamental, no solo en la menopausia, sino para envejecer con salud y ser funcional mucho más tiempo", explica la doctora, que incide en la importancia de la actividad física: "La mejor manera de mantener el metabolismo activo es haciendo ejercicio, y si puede ser de fuerza, mejor".