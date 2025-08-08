Una investigación demuestra que las personas con linfoma presentan niveles significativamente mayores de ciertas moléculas en el aliento que las personas sanas

Un año sin saber que tenía linfoma no Hodgkin: "Confundí los síntomas con los de enfermedades comunes"

Las moléculas exhaladas en el aliento podrían ayudar a detectar el cáncer de sangre, según una nueva investigación de la Universidad Queen Mary de Londres, publicada en HemaSphere.

Estudios previos han demostrado la utilidad de las pruebas de aliento para detectar el cáncer de pulmón. Sin embargo, "nadie había investigado si las células cancerosas de la sangre liberan moléculas que pasan al aliento, a pesar de que el propósito de la respiración es intercambiar sustancias entre la sangre y el aliento", comenta John Riches, profesor adjunto clínico del Instituto Oncológico Barts de la Universidad Queen Mary de Londres.

En este sentido, el equipo de investigación utilizó una tecnología de alcoholemia (Breath Biopsy) desarrollada por 'Owlstone Medical', para recopilar el aliento exhalado de 46 personas con cáncer de sangre y 28 personas sanas. Posteriormente, analizaron la huella química del aliento, buscando decenas de miles de fragmentos moleculares mediante una técnica llamada espectrometría de masas.

Así, los investigadores demostraron que las personas con linfoma de alto grado, un tipo agresivo de cáncer de la sangre que afecta el sistema linfático, presentan niveles significativamente mayores de ciertas moléculas en el aliento en comparación con las personas sanas. Estas incluyen moléculas que se producen cuando las grasas de las células se dañan por un proceso llamado estrés oxidativo, que se sabe que influye en el desarrollo del cáncer.

La "simplicidad, asequibilidad y portabilidad" de los alcoholímetros, en comparación con los métodos de diagnóstico convencionales, también implica que podrían utilizarse en cualquier parte del mundo, señalan los investigadores. Esto podría beneficiar especialmente a entornos con bajos recursos que carecen de acceso a escáneres o personal e instalaciones especializadas en histología, como en zonas rurales o países en desarrollo.

"En el futuro, en lugar de enviar a los pacientes a exploraciones costosas y esperar los resultados, los médicos podrían realizar una prueba de aliento rápida en su consultorio y, potencialmente, obtener los resultados en cuestión de segundos", comenta el doctor Riches.

No obstante, los autores reconocen que se necesita más investigación para desarrollar una prueba de aliento eficaz para el cáncer de sangre. En este sentido, el equipo trabajará para comprender mejor la biología que regula la producción de las moléculas en el aire detectadas en el aliento de los pacientes y qué tipos específicos de linfoma se detectan con mayor fiabilidad con este método.

Esto facilitará el desarrollo de pruebas más específicas y sensibles, que los investigadores esperan que puedan reducir los 10 minutos que se requieren actualmente para la toma de muestras de aliento a tan solo unos segundos.