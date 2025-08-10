El chikungunya es una enfermedad infecciosa transmitida a los seres humanos por mosquitos infectados con el virus

Drones, sanciones y fumigación masiva: China libra una guerra total contra el chikungunya y sus mosquitos

China lucha con drones, sanciones y una fumigación masiva contra los mosquitos Aedes, transmisores del chikungunya, tras registrar más de 7.000 casos del virus. Además, Estados Unidos ya ha emitido una alerta de viaje recomendando precauciones adicionales para quienes visiten la provincia china de Guangdong, así como Bolivia y algunas islas del Océano Índico. Pero, ¿qué es el chikungunya?

El chikungunya es una enfermedad infecciosa transmitida a los seres humanos por mosquitos infectados con el virus. Estos son el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, que también pueden transmitir el dengue y la fiebre amarilla, la Organización Panamericana para la Salud (PAHO).

El mosquito Aedes aegypti está presente en las zonas tropicales y subtropicales de América, y el Aedes albopictus se encuentra en áreas más templadas, extendiéndose desde la costa este y estados del sudeste de Estados Unidos hasta las provincias del norte de Argentina).

Sin embargo, debido a efectos del cambio climático, la presencia de este mosquito se ha extendido por otros países. En España, el Aedes albopictus está ampliamente extendido por la costa del Mediterráneo, además de en las Islas Baleares, durante los meses de verano, fechas en las que el flujo de viajeros es mayor. Sin embargo, para transmitir la enfermedad, este mosquito debe de haberse alimentado de otra persona que la tenga.

Síntomas del virus

Según la PAHO, los síntomas comienzan generalmente de cuatro a ocho días después de la picadura de mosquitos, pero pueden aparecer en cualquier momento entre el día dos y el día 12.

El síntoma más común es una aparición repentina de fiebre, a menudo acompañada de dolor en las articulaciones. Otros síntomas incluyen dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, fatiga y erupción cutánea. El dolor intenso en las articulaciones por lo general es incapacitante y dura unos pocos días, aunque puede persistir durante meses o incluso años.

Las complicaciones graves son poco frecuentes y es raramente mortal, pero en las personas con comorbilidades, adultos mayores, y en los niños menores de 1 año, la enfermedad puede contribuir a la causa de la muerte. De hecho, según los datos del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por su siglas en inglés), en 2024 se detectaron 620.000 casos de este virus en todo el mundo, de los que solo enfermos fallecieron.

Tratamiento y vacuna

En el 98 por ciento de los casos, según la OMS, el tratamiento es ambulatorio. No existe ningún antivírico específico para la fiebre chikungunya. El tratamiento se centra en el alivio de los síntomas, entre ellos el dolor articular, con antipiréticos, analgésicos y líquidos en abundancia --entre dos y tres litros al día-- ya que la fiebre y el calor ambiental hacen que se pierda agua del cuerpo por el sudor y la respiración.

Existe una vacuna contra el chikunguña llamada Ixchiq, que está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en Estados Unidos y recomendada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en Europa para adultos mayores de 12 años que tienen riesgo de exposición al virus.

Por otro lado, se ha constatado que una vez que se ha contraído el chikungunya no se puede contraer una segunda vez, puesto que se generan anticuerpos. Así, las pruebas que hay hasta el momento apuntan a que habría inmunidad de por vida.

Además, se ha constatado que las madres que tienen chikungunya durante el embarazo no transmiten el virus a sus bebes, pero sí se produce transmisión cuando la madre presenta la fiebre justo días antes o en el momento del parto, sin que la cesárea sirva para evitarlo. Además, el chikungunya no se trasmite a través de la leche materna.