Drones, sanciones y fumigación masiva: China libra una guerra total contra el chikungunya y sus mosquitos

China combate su peor brote de chikungunya con drones que localizan criaderos, fumigación masiva y multas severas

Los casos de fiebre amarilla se triplicaron en mayo en América: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú

Compartir







China combate el mayor brote de chikungunya registrado en su territorio, con más de 7.000 casos reportados, principalmente en la ciudad de Foshan, en la provincia de Guangdong, al sur del país. Las autoridades han desplegado una ofensiva a gran escala para contener la propagación del virus, transmitido por mosquitos y que provoca fiebre alta, fuertes dolores articulares y, en algunos casos, fatiga prolongada. Aunque raramente es mortal, puede dejar secuelas durante semanas o meses.

Así lo recoge 'CNN' o 'BBC'. El chikungunya, originario de África, se transmite por la picadura de mosquitos Aedes infectados —los mismos que propagan el dengue y el zika— y hasta ahora no tenía presencia establecida en China continental. “Esto sugiere que la mayoría de la población carecía de inmunidad preexistente, lo que facilitó la rápida propagación del virus”, explicó el virólogo César López-Camacho, de la Universidad de Oxford, que asegura que este parece ser el mayor brote de chikunguña jamás documentado en el gigante asiático.

PUEDE INTERESARTE Por qué los mosquitos te pican siempre y cómo te localizan

Las autoridades han intensificado la fumigación en calles, zonas residenciales y obras en construcción, además de usar drones para detectar agua estancada, donde los mosquitos depositan sus huevos. Los residentes enfrentan multas de hasta 10.000 yuanes (unos 1.400 dólares) si no eliminan criaderos en sus propiedades, e incluso el corte del suministro eléctrico.

PUEDE INTERESARTE La OMS registra en mayo un aumento del 35% del número de casos de cólera a nivel mundial

El clima ha complicado la situación

El clima ha complicado la situación: las lluvias intensas y las altas temperaturas han favorecido la proliferación de mosquitos. Como parte de la estrategia, también se están utilizando peces que se alimentan de larvas y mosquitos depredadores para controlar la población del insecto vector.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los pacientes son hospitalizados durante al menos una semana, y aunque se impuso brevemente una cuarentena domiciliaria, esta fue retirada al confirmarse que el virus no se transmite de persona a persona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Estados Unidos ha emitido una alerta de viaje recomendando precauciones adicionales para quienes visiten Guangdong, así como Bolivia y algunas islas del Océano Índico. El gobierno chino ha activado protocolos nacionales para erradicar el brote y contener tanto la expansión del virus como las críticas públicas.