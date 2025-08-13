El calor extremo en hospitales de las Islas Canarias pone en riesgo a pacientes vulnerables y afecta también al personal sanitario

La ola de calor que llevamos días soportando durante casi todo el mes de agosto también afecta a pacientes ingresados en hospitales de las Islas Canarias, para los que las altas temperaturas se han convertido en un problema añadido para su salud. Así lo informa en directo Luz Martín y en video Natalia Cons, Rita Deniz y David Perdomo.

Centros como el Hospital Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife, no están preparados para soportar temperaturas tan extremas y en esto días se han llegado a registrar hasta 40 grados en algunas habitaciones, según denuncian familiares y trabajadores.

La situación preocupa especialmente en plantas sensibles como oncología o pediatría, donde hay enfermos muy vulnerables. El personal sanitario tampoco escapa a las consecuencias: algunos trabajadores han llegado a sufrir golpes de calor.

La dirección del HUC, con más de cuatro décadas de antigüedad, reconoce que no cuenta con climatización en todas sus plantas y que la infraestructura actual dificulta su instalación. Por ahora, se han colocado equipos portátiles mientras avanza el proyecto para climatizar el centro de forma integral.

En habitaciones a 30 grados

Entre los afectados está Fran, un joven con una enfermedad rara que le hace totalmente dependiente. Lleva una semana ingresado junto a su madre en una habitación donde el termómetro no baja de 30 grados.

"Este hospital no necesita una obra, necesita un hospital nuevo. Las instalaciones ya no están en condiciones para tener a pacientes aquí", denuncia ella. Tras hacer pública su situación en redes, una empresa canaria les ha donado un aparato de aire acondicionado para aliviar el calor.

Una situación que se repite en varios hospitales

El problema no se limita a Tenerife. En el Hospital Materno-Insular de Gran Canaria también se repiten las quejas. "Son hospitales viejos, donde implementar una infraestructura de aire acondicionado es muy complicado", describe Juan Trenzado, secretario general del Sindicato de Enfermería (SASTE) en Gran Canaria. "Son hornos auténticos y los compañeros lo pasan bastante mal. Es horrible trabajar así".

Pacientes como Pino, que espera una operación, reconocen que la estancia se hace interminable: "No pedimos nada más, solo que arreglen el aire acondicionado". Muchos se ven obligados a utilizar hasta dos ventiladores para sobrellevar las horas más sofocantes.

Una denuncia que se repite

Trabajadores y pacientes insisten en que no es la primera vez que se denuncia esta situación y piden que los centros sanitarios se adapten para hacer frente a episodios meteorológicos extremos que, según advierten los expertos, serán cada vez más frecuentes.