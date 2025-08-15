Candela Hornero Madrid, 15 AGO 2025 - 10:30h.

Hablamos con Pablo García, farmacéutico, sobre la importancia de volver a reaplicarse el protector solar para evitar que nuestra piel se dañe con los rayos ultravioleta

Llegamos a la playa o a la piscina y lo primero que hacemos, como manda el ritual veraniego, es echarnos protector solar por todo el cuerpo. Aunque, seamos sinceros, en la espalda siempre necesitamos ayuda si no queremos terminar con alguna zona roja como un cangrejo. A medida que aprieta el calor, se impone el primer chapuzón de los muchos que vendrán a lo largo del día. Pero, después de ese baño… ¿nos volvemos a aplicar la crema?

Lo cierto es que, en muchas ocasiones, no. Al haber aplicado el fotoprotector al llegar, tendemos a pensar que ya hemos cumplido con esa parte y que estamos protegidos durante toda la jornada. "Se puede generar una falsa sensación de seguridad", advierte Pablo García, farmacéutico y autor del libro 'El frío no resfría'. Sin embargo, no reaplicar la crema solar a lo largo del día es uno de los errores más frecuentes… y también más peligrosos.

"El efecto del protector solar empieza a disminuir con el paso del tiempo", explica García. Si no repetimos su aplicación, dejamos la piel expuesta y vulnerable frente a los efectos nocivos de la radiación ultravioleta. El resultado puede ir desde una quemadura solar hasta la aparición de manchas, un envejecimiento cutáneo prematuro o, en el peor de los casos, un aumento del riesgo de cáncer de piel.

A pesar de que el uso de protector solar está cada vez más extendido, todavía queda camino por recorrer. "Hace 25 o 30 años, muy poca gente lo utilizaba. Hoy hay mucha más conciencia, pero aún se cometen fallos", recuerda el farmacéutico, que también divulga en redes sociales bajo el perfil @medicadoo. Además, añade, los protectores solares han evolucionado notablemente en las últimas décadas. "Ahora hay opciones mucho más cosméticas, que se absorben rápido, no manchan y vienen en formatos muy prácticos".

¿Cuándo hay que reaplicar la crema solar?

La recomendación general es hacerlo cada dos horas, ya que a partir de ese momento la efectividad del producto empieza a disminuir. Pero hay otras situaciones en las que conviene reaplicar: "Después de un baño prolongado, tras secarse con la toalla o jugar con los niños en la arena o en la piscina", apunta García. Todos estos factores pueden arrastrar el producto de la piel y dejarla desprotegida.

En resumen: usar protector solar es fundamental, pero no basta con aplicarlo una vez al día. Volver a echarse la crema correctamente es tan importante como usarlo desde el principio. Solo así estaremos realmente protegidos frente al sol.