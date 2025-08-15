La doctora Marimer Pérez, autora de 'No me sueltes' (Lunwerg Editores), incide en la importancia del apoyo, comprensión y empatía del hombre

¿Por qué hay que hacer sí o sí ejercicios de fuerza a partir de los 50? Marimer Pérez responde

La menopausia es una etapa natural en la vida de la mujer que, sin embargo, viene acompañado por mucho desconocimiento. Los cambios físicos, emocionales y sociales que experimenta ella implican ajustes en la dinámica de la relación de pareja, y ahí el rol del hombre es fundamental. La doctora Marimer Pérez explica en 'Cómo ser más feliz en la menopausia' cómo su apoyo, comprensión y empatía pueden marcar una diferencia en cómo la mujer vive esta fase vital.

El primer consejo para el hombre es que tenga "mucha paciencia" e intente comprender qué le está pasando a su pareja. Leer e informarse sobre esta situación de cambio hormonal tremendo es fundamental para empatizar y actuar con mayor sensibilidad.

En segundo lugar, el hombre debe ser consciente de los altibajos emocionales que va a experimentar su pareja. "Si ves a tu mujer descontrolada, o mucho más irascible, o que llora más de la cuenta, no minimices la situación", indica la ginecóloga y obstetra. Lo que más necesitan ellas en esos momentos es ser escuchadas sin juicios ni frases que resten importancia a lo que les pasa, del tipo 'no es para tanto'.

La tormenta que precede a la calma

"Intenta comprender que está en un momento que es una tormenta como cualquier otra, y que después de la tormenta vendrá la calma", añade la experta. La menopausia puede afectar el deseo sexual. "Compréndelo, de la misma manera que cuando a ti te está pasando algo o estás muy estresado la mujer debería entenderlo", subraya la autora de 'No me sueltes' (Lunwerg Editores).

"Cuanto mejor lo entendamos más amable será el abordaje, mucho más fácil será para ella poder abrirse", resume la doctora Pérez, que también aconseja acompañar a la mujer a sus revisiones médicas para transmitir compromiso, generar ese espacio de confianza necesario en esta etapa vital y escuchar de primer mano las recomendaciones del profesional de la salud.

Ejercicios de fuerza a partir de los 50

Por otra parte, cada vez más mujeres están tomando conciencia de que los ejercicios de fuerza son una práctica beneficiosa a partir de los 50 años. El levantamiento de pesas, el uso de bandas de resistencia o el entrenamiento con el propio peso corporal estimulan el crecimiento y mantenimiento del tejido muscular y tienen un impacto directo sobre la salud ósea. Aunque nos cueste ir al gimnasio, el esfuerzo vale la pena. "¿De verdad no puedes sacar tiempo para tu salud? Igual tienes que prescindir de esas otras cosas que no puedes dejar de hacer", concluye la doctora.