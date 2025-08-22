La doctora Marimer Pérez, autora de 'No me sueltes' (Lunwerg Editores), aborda cómo recuperar el bienestar sexual en esta fase vital

Cómo acompañar a tu mujer durante la menopausia: "No minimices la situación"

La menopausia es una etapa natural en la vida de todas las mujeres, pero eso no significa que sea fácil aceptar ciertos cambios físicos y hormonales. Uno de los aspectos que más preocupa y que afecta a la pareja es la disminución del deseo sexual. Si a ti te está pasando debes saber que no eres ningún bicho raro ni hay nada "mal" en ti. La doctora Marimer Pérez explica en 'Cómo ser más feliz en la menopausia' que este fenómeno es muy común y, por fortuna, tiene solución.

Durante la menopausia los niveles de hormonas como los estrógenos y los andrógenos disminuyen, y los ovarios dejan de funcionar, lo cual influye directamente en la libido y en la lubricación vaginal. "Esto es tan sencillo como pensar que a los hombres a los 50 años les castraran", indica la ginecóloga y obstetra. "¿Cómo vas a tener deseo si tu química no está funcionando? Es muy difícil que salga de una manera espontánea. Pero no nos agobiemos porque eso tiene solución", puntualiza.

Intimidad y conexión

La sexualidad no es solo estrictamente sexo. También es intimidad y conexión. El hombre debe entender que lo que le está ocurriendo a su pareja es normal, pero que hay otras maneras de estimularla, otras formas de reencontrarse con ella. "El deseo también se puede trabajar. La mujer no ha desaparecido del mapa ni está muerta. Simplemente es más difícil que el deseo salga de ella", comenta la autora de 'No me sueltes' (Lunwerg Editores). Para nada la menopausia es el final de su vida sexual, solo un cambio que se puede manejar con un poquito de ayuda.

Hay maneras de mejorar la situación, como mantener unos hábitos saludables, una buena alimentación, hacer ejercicio o intentar verse bien frente al espejo. Pero sobre todo la doctora Pérez incide en la necesidad de erotizar la mente. "Es muy difícil que te surja el deseo preparando al tortilla de patatas con la batita de estar en casa. Busca más encuentros con tu pareja de calidad. Vete a cenar los viernes, los jueves vete a ver una peli, tomaros vuestra copita de vino... cosas que te hagan erotizar ese momento para que esos encuentros te resulten más fáciles", explica.

Acompañar a la mujer en la menopausia

La doctora insiste en la importancia del rol del hombre en la dinámica de la relación de pareja durante la menopausia. Su apoyo, comprensión y empatía pueden marcar la diferencia. Para ello, aconseja tener "mucha paciencia" y que intente comprender lo que le está pasando a ella, leyendo e informándose. "Cuanto mejor lo entendamos más amable será el abordaje, mucho más fácil será para ella poder abrirse", resume la experta.