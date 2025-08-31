Los daños solares pueden ser “irreversibles” y manifestarse incluso décadas después, según la experta María Urretavizcaya

La pediatra recalca que proteger a los niños en verano es “fundamental y va mucho más allá de aplicar crema solar”

La infancia es un momento decisivo para evitar daños solares que, según la doctora María Urretavizcaya, especialista del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario General de Villalba, pueden ser “irreversibles” y manifestarse incluso décadas después.

Por ello, la pediatra recalca que proteger a los niños en verano es “fundamental y va mucho más allá de aplicar crema solar”. En el caso de los bebés menores de seis meses, aconseja evitar completamente la exposición directa al sol. Entre los seis meses y los tres años, recomienda únicamente protectores físicos con factor 50. A partir de esa edad, pueden incorporarse filtros químicos, aunque la protección física sigue siendo prioritaria. Además, recuerda renovar la aplicación de crema cada dos horas y tras el baño.

Prevención contra quemaduras y enfermedades graves

Esta protección no solo evita quemaduras inmediatas, sino que también contribuye a reducir el riesgo de patologías dermatológicas graves, como el melanoma. La especialista subraya que la relación entre la exposición solar infantil y el desarrollo de este tipo de cáncer está bien documentada. “Por eso, el verano puede dejar una huella para toda la vida, que solo un cuidado responsable puede minimizar”, advierte.

Importancia de la hidratación

La doctora recalca que “la hidratación es un pilar básico para evitar los efectos nocivos del calor”. Recomienda que los menores ingieran entre litro y medio y dos litros de líquidos diarios, así como frutas ricas en agua, como la sandía o el melón. “Es importante no esperar a que el niño tenga sed para darle agua, ya que pueden aparecer signos de deshidratación como boca seca o malestar general”, añade.

En cuanto a la alimentación, señala que “debe adaptarse” para mantener hábitos saludables sin renunciar al disfrute de las vacaciones. También aconseja un calzado amplio que respete el crecimiento del pie y resulte cómodo. Para la salud visual, insiste en usar gafas de sol homologadas y sombreros que eviten daños oculares con posibles repercusiones a largo plazo.

Prevención frente a picaduras de insectos

Urretavizcaya considera “fundamental” la prevención de picaduras. Recomienda el uso de insecticidas en el hogar, ropa ligera de manga larga, colores claros y lociones tópicas para aliviar la picazón en caso de picadura.

Finalmente, advierte sobre el riesgo de ahogamiento infantil. “La vigilancia constante en piscinas y zonas de baño es vital, así como enseñar a los niños a nadar y evitar que jueguen con objetos flotantes que puedan distraerlos o ponerlos en peligro”, concluye la pediatra.