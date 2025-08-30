Antoni Mateu 30 AGO 2025 - 08:00h.

“Aunque el acné es un proceso que suele asociarse a la adolescencia, puede afectar a personas de cualquier edad”



El acné es una de las patologías más comunes de la piel, y que tiene como protagonista al rostro, uno de los lugares donde se suele desarrollar con mayor frecuencia. Es en ese entonces cuando las inflamaciones como las espinillas, granos rojos o puntos blancos se apoderan de las zonas afectadas.

Aunque se trata de un fenómeno que se suele asociar más con la etapa de la adolescencia —cuando se producen mayor cantidad de cambios a nivel hormonal en nuestro cuerpo—, ¿es posible que también se desarrollo acné cuando estamos en la edad adulta?

Desde Informativos Telecinco hemos contactado con la Dra. Cruz Domingo, especialista de la Unidad Láser y Electroestética de la Clínica Torrubia de Barcelona, para ilustrar algunos de los aspectos clave detrás de esta duda.

“Puede afectar a personas de cualquier edad”

Tal y cómo explica la experta, el acné “suele asociarse con la adolescencia, pero puede afectar a personas de cualquier edad debido a una serie de circunstancias que pueden desencadenar o agravar esto en personas adultas”.

¿Qué es lo que influye, entonces, a la hora de que se propicie la aparición del acné en edades que se salen de la adolescencia? Uno de los primeros elementos que la doctora pone encima de la mesa es la genética —y que, a su vez, es algo independiente del sexo biológico de la persona—:

“Hay factores genéticos y hormonales que pueden desencadenar un aumento de andrógenos --hormona que induce la aparición de características sexuales biológicas-- tanto en hombres como en mujeres, con lo que se estimula la excesiva producción de sebo”. Sin embargo, más allá de esta casuística, Domingo expone una serie de factores que condicionan la aparición.

Esto es lo que puede hacer que desarrollemos acné en edad adulta

Cuando se trata del acné, el exceso de producción de sebo natural es uno de los principales causantes. En este sentido, la doctora apunta a que la existencia de “un estrés persistente puede ocasionar un aumento del cortisol, lo cual a su vez, conlleva a a un posible aumento de secreción sebácea”.

Los hábitos son también una de las piedras angulares. Aquí se hace énfasis en cómo llevamos a cabo el cuidado de la piel. Un cuidado deficiente o inadecuado, explica, “favorece la obstrucción de los poros y la formación de comedones —unas protuberancias pequeñas que otorgan una textura áspera a la piel y que pueden ser de color blanco, oscuro o ir en consonancia con el tono natural de la piel—“.

Más allá de los elementos físicos

Las condiciones ambientales y factores externos son otros de los puntos clave que, en edad adulta también pueden favorecer la aparición del acné. Más allá de los cuidados o de los factores genéticos y conductuales, la experta ilustra varias casuísticas que van desde lo que ingerimos hasta el propio medio ambiente.

“Ciertos medicamentos o dietas ricas en azúcares y procesados”, de acuerdo con la doctora, son combustible para el acné. Además añade que “la excesiva exposición solar o la contaminación ambiental”, también contribuyen a que esta dolencia se desarrolle fuera de la edad adolescente.