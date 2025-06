Yolanda Menadas 22 JUN 2025 - 07:00h.

El estudio destaca sus propiedades de regeneración de la piel, la cicatrización y la disminución de la inflamación

Los voluntarios debían lavarse la cara con agua de la fuente termal una vez al día durante 14 días

Compartir







OurenseEl termalismo en Ourense tiene más de dos mil años de historia y comienza en los manantiales de As Burgas. Los primeros pobladores romanos levantaron aquí edificios para el culto y disfrute de estas aguas mineromedicinales. Hoy siguen manando a más de 60º y son muchos los que peregrinan hasta aquí buscando un tratamiento para diversas dermopatías.

Por este motivo, la fuente termal de As Burgas se ha convertido en destino también de diversas investigaciones universitarias. La última, el Trabajo de Fin de Grado de Nerea Dorado Fariñas, una alumna de la Escuela de Enfermería adscrita al campus de Ourense de la Universidad de Vigo.

Según sus investigaciones, sus aguas reducen el acné. Este trastorno de la piel puede afectar a personas de todas las edades, pero especialmente a los adolescentes.

Una alternativa natural contra el acné

Dorado también tuvo acné y quiso buscar una alternativa natural en su propio entorno. “Al igual que la mayoría de los adolescentes, yo también sufrí acné, y cuando me propuso el tema mi tutora la Dra. Reyes Pérez me generó interés por conocer si un recurso natural, como el agua termal—tan presente y cercana en nuestro entorno—, podía ser realmente eficaz frente a esta patología. Al ser de Ourense, una ciudad con una profunda tradición termal y en la que destacan fuentes como la de As Burgas, siempre he sido consciente del valor terapéutico que estas aguas poseen en el saber popular”, explica Dorado.

Al cursar en cuarto de carrera la asignatura de Termalismo, pudo reforzar estos conocimientos tradicionales con la evidencia científica. De este manantial brotan aguas silicatadas, fluoradas, litínicas e hipertermales a una temperatura de entre 64 y 68º, con un caudal de 300 litros por minuto.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En diciembre de 2024, tras recibir el informe favorable del Comité de ética de la Investigación de Vigo, Pontevedra y Ourense inició el estudio. Para el ensayo, seleccionaron 30 voluntarios de entre 18 y 25 años con problemas de acné, pero que no estaban recibiendo en ese momento ningún tratamiento farmacológico o cosmético.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El ensayo clínico

Los voluntarios debían lavarse la cara con agua de la fuente termal una vez al día durante 14 días de forma consecutiva o alterna a lo largo de un mes. Los jóvenes debían recogerla en un recipiente de cristal, dejar que se enfriara y aplicársela en la cara durante uno o dos minutos y después dejarla secar al aire.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Para poder comparar, los voluntarios facilitaron fotografías de la zona afectada. Después del protocolo, entregaron nuevas fotografías donde se puede comprobar los resultados de la intervención termal.

Dorado destaca que sus propiedades ayudan a la regeneración de la piel, la cicatrización y la disminución de la inflamación que actúan de forma directa en la queratina y el acné. También destaca que “la fuente termal de As Burgas es de acceso público, libre y gratuito, lo que convierte este recurso en una opción terapéutica accesible para toda la población.”

Desde el punto de vista clínico, los beneficios son significativos. Disminuye el acné, el prurito, el escozor, el rubor y la inflamación. Si tenemos en cuenta el estado emocional de quienes lo padecen, mejoran la seguridad en sí mismos. “Además, este tipo de tratamiento presenta ventajas relevantes frente a opciones terapéuticas más convencionales, ya que se trata de un método seguro, con escasos efectos adversos y mejor tolerado por personas con piel sensible o intolerante a determinados cosméticos o fármacos”, añade Dorado.

Los resultados de este TFG se publicarán en una revista científica. Se sumarán así a otros estudios realizados en la fuente de As Burgas, como la tesis doctoral de una egresada de la misma escuela de enfermería que comprobó que los baños en la piscina termal reducían el impacto de la fibromialgia en pacientes con esta dolencia.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.