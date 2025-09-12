Osakidetza pone bajo vigilancia a 70 personas, entre alumnos y profesores, de la Facultad de Ciencia y Tecnología en el campus de Bizkaia

Aumentan los casos de tuberculosis en España: Sevilla es la provincia más afectada, con un incremento de los diagnósticos de un 83% en dos años

Alerta por el aumento de casos de tuberculosis en España. El Departamento de Salud y Osakidetza ha activado el protocolo previsto ante casos de tuberculosis tras la detección de un caso en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la EHU, y estudiará en los próximos días un total de 70 contactos identificados, entre alumnado y profesorado. El caso se conoce el mismo día que en Badalona han sido detectados 10 casos relacionados con el asentamiento ocupado del antiguo instituto B-9 de Badalona (Barcelona) desde el noviembre del 2023.

El aumento de casos preocupa ya a las autoridades. Por poner un ejemplo, la tasa en Sevilla es de 17,2 casos por cada 100.000 habitantes. Esto supone un aumento del 83% en apenas dos años. Esta tendencia al alza se está dando desde la pandemia porque en muchos casos los síntomas de la tuberculosis se confundían con los del COVID.

Sevilla es una de las provincias en las que más ha aumentado el número de casos pero esto también se está dando en prácticamente todas las comunidades del país, informan Silvia Asiain, Amaia Alonso y Nuria Fresneda.

Eva Tabernero, directora del proyecto integrador de tuberculosis de SEPAR, se acuerda de todas las personas en el mundo que sufren esta enfermedad. "Hay diez millones de personas con tuberculosis en el mundo y esa gente se mueve. Ellos se mueven y nosotros nos movemos". Además de tratar los casos en España, "lo que ocurre en el sur de África nos afecta a nosotros también", expresa.

Un aumento del 7% de casos en solo un año

En nuestro país los diagnósticos han aumentado un 7% en un año. En 2023 se notificaron 4.207 personas contagiadas de los que 263 fueron declarados como importados a pesar de que es necesario una exposición prolongada a la bacteria, que se transmite cuando una persona tose o estornuda.

El porcentaje de casos notificados como importados ha aumentado ligeramente respecto al año anterior (6,3% en 2023 frente a 5,6% en 2022). La tasa de notificación para los casos autóctonos fue de 8,2 por 100.000 habitantes .

Las CCAA que presentaron en 2023 una tasa de notificación por encima del 10,3 fueron: Ceuta (28,9), Melilla (14,0), Cataluña (12,3), Galicia (11,2) y País Vasco (10,9). Por debajo del primer cuartil (6,2) se situaron: Navarra (5,1), Canarias (5,3), Extremadura (5,7), Comunidad Valenciana (5,9) y Murcia (6,2).

Un aspecto relevante del informe es el cambio en el perfil de los casos de tuberculosis, con un crecimiento en la incidencia entre la población nacida fuera de España, que representa el 50% de los casos registrados. Este dato subraya la importancia de continuar adaptando las estrategias de prevención y acceso a la salud para todos los grupos de población, reforzando la detección temprana y los programas de sensibilización y apoyo.

Algunos profesionales como Alberto García Basteiro, profesor de investigación de ISGLOBAL, creen que esta enfermedad puede estar relacionada con el COVID porque "no solo pasa en España, pasa en muchos otros países". "Creemos que puede estar muy relacionado con la pandemia del COVID por retrasos diagnósticos y porque no estamos tratando infecciones para las cuales tenemos herramientas terapéuticas", explica.

Los expertos alertan de que los recortes de las ayudas de Estados Unidos a los programas de salud mundial tendrán consecuencias. Andrés Ruiz Sancho, jefe del servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Clínico San Cecilio, considera que esto "va a ser un problema y vamos a encontrar brotes de enfermedades que hasta ahora estaban ya controladas".

Por otro lado María del Mar Tomás, portavoz de SEIMC, piensa que con esta reducción de las ayudas "pueden llegar cepas resistentes a los tratamientos de primera línea y entonces nos encontraríamos con un importante problema".

Qué es y como se trata la tuberculosis

La tuberculosis respiratoria es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis y su transmisión requiere "contactos estrechos y prolongados con personas enfermas que presentan la forma pulmonar activa".

En caso de diagnóstico, el tratamiento disponible es "altamente eficaz", lo que permite "la curación completa de la enfermedad cuando se sigue de manera adecuada".