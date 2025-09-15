¿Por qué aumentan los problemas de salud mental entre cantantes y artistas como Lola Índigo?

Compartir







La cantante Lola Índigo ha abierto el melón de los problemas de salud mental de los artistas. Este domingo la madrileña anunciaba un retiro porque, aseguró, tras "siete años trabajando sin parar estoy agotada mentalmente". Índigo recordó emocionada que cantar y bailar "es el sueño de mi vida y para estar aquí como dios manda necesito un break (pausa)". Informa Susana Ramos.

Este parón nos es el único ni el primero en el mundo artístico. Soportar tanta presión social es demasiado para estos profesionales que cada vez más reclaman "un paréntesis".

Quevedo o Pablo Alborán tuvieron que buscar tiempo para aislarse de la presión social

La presión es cada vez más poderosa y afecta a personas que aún están madurando y formándose. Para eso no hay nada más que recordar al cantante madrileño Quevedo, que con solo 22 años supo lo que era pasar del cielo a los infiernos con el tema que le catapultó a los primeros puestos de las listas internacionales de éxitos.

Su famoso 'Quédate' con el que rompió todos los récords terminó convirtiéndose en una pesadilla que le llevó a un forzado descanso que duró casi un año.

Algo parecido le pasó al cantante malagueño, Pablo Alborán que en dos momentos a lo largo de su carrera necesitó realizar parones. O Dani Martín que habló claramente de problemas de salud mental en una situación complicada en su entorno familiar..

Fuera de nuestras fronteras tenemos el caso de Justin Bieber que llegó a hablar sin tapujos de sus problemas de salud mental, algo poco habitual porque, antes un artista era como un dios sin poder mostrar el mínimo signo de debilidad.

Los expertos recuerdan que no hay que avergonzarse, sino todo lo contrario. "Lo que hay que hacer es decirlo, expresarlo y buscar ayuda".