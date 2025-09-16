La Junta ha informado que el paciente de entre 50 y 60 años, empezó con fiebre y otros síntomas el pasado 10 de julio

Muere un hombre de 77 años por fiebre del Nilo en Don Benito, en Extremadura

La Consejería de Salud y Consumo de Andalucía ha confirmado el primer caso humano de fiebre del Nilo occidental (FNO) en la comunidad de esta temporada, registrado en la localidad almeriense de Mojácar, tras contrastar los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA). El paciente tras varias semanas con fiebre y otros síntomas se ha recuperado.

La Junta ha informado que el paciente de entre 50 y 60 años, es residente en Mójacar y empezó con fiebre y otros síntomas inespecíficos, aunque sin afectación neurológica, el pasado 10 de julio.

Al no presentar un cuadro típico de infección por virus del Nilo occidental, inicialmente se sospecharon otras enfermedades transmitidas por vectores, que fueron paulatinamente descartadas mediante estudio de laboratorio, ha indicado la Consejería.

El paciente presentó una evolución clínica favorable con la resolución completa del cuadro sin secuelas. Posteriormente, ante la negatividad de todos los estudios complementarios, y la detección de circulación de VNO en las trampas situadas en dicho municipio que provocaron la declaración de área en alerta de Mojácar a principios de agosto, se decidió ampliar el estudio a virus del Nilo occidental.

Para el diagnóstico de confirmación del caso ha sido necesario realizar múltiples técnicas de laboratorio, incluida una seroneutralización, técnica más específica para el diagnóstico de arbovirosis, llevada a cabo en el laboratorio de referencia para arbovirus del Centro Nacional de Microbiología (CNM).

En lo que va de temporada, se han realizado 281 estudios de laboratorio en usuarios, todos negativos salvo el caso confirmado. En paralelo, se mantienen instaladas 192 trampas que han generado 5.430 determinaciones: 5.400 negativas y 24 positivas. Además, se han identificado un caso positivo en équidos y ninguno en aves.

Según ha explicado Salud, actualmente se encuentran en situación de área en alerta los municipios de Pulpí (Almería), Benalup-Casas Viejas (Cádiz), Huelva y El Pedroso (Sevilla), a los que se une Guillena, tras la reciente detección de mosquitos portadores de VNO en una trampa próxima al municipio.

El municipio permanecerá en esta situación hasta el 13 de octubre, cuando se cumplan las cuatro semanas sin detección del virus que el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para 2025.

En total 109 municipios andaluces se sitúan en nivel de riesgo alto o en situación de área en alerta, distribuidos en todas las provincias: Almería (4), Cádiz (16), Córdoba (11), Granada (4), Huelva (15), Jaén (7), Málaga (9) y Sevilla (43).

Los agentes de salud pública han realizado 2.132 verificaciones en 773 municipios, constatando que en los de riesgo bajo, el 66 % aplica un Plan de Control de Mosquitos (PCM) o medidas relacionadas, mientras en los de riesgo medio y alto el 86 % cuenta con un Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial (PMVCV) y el 77 % aplica medidas de vigilancia, control y comunicación adecuadas. Asimismo, se han revisado imbornales y puntos de control en 309 municipios de riesgo medio y alto.