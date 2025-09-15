El Servicio de Salud de Extremadura ha registrado 11 casos de virus del Nilo Occidental en lo que va de 2025

Muere el vecino de Gelves, Sevilla, al que dejó tetrapléjico el virus del Nilo: "Antes era completamente autónomo"

Un hombre de 77 años ha muerto por fiebre del Nilo Occidental, en el Hospital de Don Benito-Villanueva, Extremadura, donde esta ingresado. Este es el primer fallecimiento por esta enfermedad en la región en 2025.

La Junta de Extremadura ha registrado un total de 11 casos de fiebre del Nilo Occidental en la comunidad en lo que va de año, cuatro de los cuales permanecen ingresados en este mismo centro hospitalario, según ha informado.

La dirección del Servicio Extremeño de Salud (SES) ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible.

Mantendrán así una actitud de alerta frente a posibles casos que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 % de las infecciones en humanos son asintomáticas, según ha aclarado.

Consejos para evitar la proliferación del mosquito que transmiten la fiebre del Nilo

El Servicio Sanitario de Extremadura ha reiterado los consejos para evitar la proliferación del mosquito que transmite el virus, entre ellas pide que se mantengan en buenas condiciones las piscinas, estanques y balsas; evitar la acumulación de aguas en objetos, como jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos.

También aconseja tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior y mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos y calzado cerrado.

Asimismo, recomienda no usar jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados, como lociones, espray o pulseras. Sugiere además la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.