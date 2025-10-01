Malena Guerra 01 OCT 2025 - 22:13h.

La psicóloga Diana Sánchez pide más evidencia sobre el síndrome post aborto y resalta atender la salud mental respetando decisiones

El último choque entre el Gobierno y la oposición tiene que ver con la decisión de los populares de Madrid de apoyar una controvertida iniciativa de Vox: que en los centros sanitarios sea obligatorio informar a las mujeres de un supuesto síndrome post aborto.

El PP ha introducido una enmienda para someterlo a sus servicios jurídicos, pero defiende la medida. Dice que es solo información. Y la dirección nacional les respalda. El PSOE lo califica de aberración. Cree que interfiere en la libertad de las mujeres que quieren abortar y estudia medidas legales.

El llamado síndrome post aborto es un término utilizado por algunos sectores para describir supuestos efectos psicológicos negativos tras un aborto, como depresión, ansiedad, sentimiento de culpa o abuso de sustancias. Sin embargo, no está reconocido oficialmente por la comunidad médica ni por organismos como la OMS o asociaciones de psiquiatría, y la evidencia científica disponible no confirma que exista un cuadro clínico específico derivado del aborto. El Ministerio de Sanidad rechaza el concepto de síndrome post aborto.

La mujer tiene derecho a recibir información que no sea agresiva ni culpabilice

La proposición es controvertida en toda su dimensión; proporcionar información de manera obligatoria sobre síndrome post aborto. "A ver, es ideología, parece más bien artimaña para hacer más complejo este proceso", explica José Cruz, presidente de la Sociedad Española de Contracepción.

Además, si se recurriera sería contraria a la ley y a la Constitución. La mujer tiene derecho a recibir información que no sea agresiva ni culpabilice, pero también tiene derecho a rechazarla. Y desde la reforma del 2023 con Irene Montero de ministra no se brinda la posibilidad de información de alternativas. "Esa información no se da, solo se da si la mujer manifiesta el deseo de recibirla. En cualquier otro campo sí que se nos proporciona", detalla Vicente Bellver, profesor de bioética.

La segunda pregunta es si existe el síndrome post aborto. "El problema es que necesitamos muchísima más evidencia científica para terminar afirmando si existe un síndrome o no. Hay que atender a la salud mental de las mujeres, respetar la decisión, pero tener en cuenta que no es una operación inocua", precisa Diana Sánchez, psicóloga especialista en sexualidad y salud prenatal. En lo que todos los expertos coinciden es en que se debe seguir investigando y hacer acompañamiento psicológico a las mujeres que lo pidan.