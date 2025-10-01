El PP acuerda con Vox utilizar todos sus recursos sanitarios para intentar disuadir a las mujeres que quieren interrumpir voluntariamente el embarazo

MadridVox vuelve a arrastrar al PP en su batalla ideológica contra el aborto al aprobar con el apoyo de los populares una iniciativa en el Ayuntamiento de Madrid para informar sobre a las mujeres sobre el controvertido "síndrome post aborto". Se trata de un término no aceptado por la comunidad científica ni por los principales manuales de diagnóstico psicológico, como el DSM-5 o la CIE-11 de la OMS. Sin embargo, el concepto ha sido promovido por ciertos sectores políticos y sociales, especialmente desde posturas conservadoras o antiabortistas como es el caso de la formación liderada por Abascal radicalmente contraria a la interrupción voluntaria del embarazo.

Como en el caso de Vox, quienes defienden la existencia de este denominado síndrome posaborto describen un conjunto de síntomas emocionales y psicológicos que algunas mujeres experimentarían tras interrumpir voluntariamente un embarazo. Estos síntomas incluirían:

Depresión y ansiedad

Sentimientos de culpa o arrepentimiento

Pesadillas, insomnio, imágenes recurrentes

Aislamiento social

Trastornos alimentarios (anorexia, bulimia)

Abuso de sustancias (alcoholismo)

Disfunciones sexuales o autolesiones

Sin evidencias científicas sobre el síndrome post aborto

Pero numerosos estudios médicos y psicológicos rechazan la entidad clínica de estos síntomas en coincidencia con organismos científicos internacionales que tampoco lo reconocen como diagnóstico válido, más allá de lo consideran reacciones emocionales tras un aborto que no constituyen un síndrome clínico universal.

En este sentido, varios trabajos del Observatorio de Bioética del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia, concluyen que no existe un síndrome posaborto como tal, pero si trastornos psicológicos secundarios al aborto.

Así, en un documento de 2018 se incluyen datos de una encuesta a 987 mujeres de Estados Unidos sobre los efectos secundarios que padecieron tras abortar. Según este trabajo, casi una cuarta parte de las mujeres expresaron malestar por haber terminado con una vida humana, además de remordimientos o sentimientos negativos. Algunas de estas mujeres también expresaron opiniones positivas al vincularse de forma más activa hacia posturas antiabortistas.

Sin embargo, estas instituciones echan de menos "que no se haga referencia a aquellas mujeres que tras abortar se encuentran satisfechas con su decisión y continúan su vida con normalidad", ya que "este dato completaría el estudio para poder sacar una conclusión final de si existe o no, síndrome posaborto".

PSOE y Más Madrid contra Vox y PP

A pesar de estas evidencias, la concejala de Vox Carla Toscano insiste en que el aborto supone un "profundo trauma" tanto para la mujer que interrumpe su embarazo como para el padre del mismo, por lo que pide que se informe de este "síndrome" tanto en los recursos de Igualdad como los sociales o sanitarios dependientes del Consistorio porque "la mayoría de las mujeres, cuando reciben información y ayuda, no abortan".

El apoyo del PP a esta polémica iniciativa de la ultraderecha antiabortista ha contado participa de un intento de reivindicr políticas a "favor de la vida", negando que el aborto sea “un derecho fundamental" de las mujeres.

Desde el ministerio de Sanidad, la ministra Mónica García ha calificado la difusión del “síndrome posaborto” como una estrategia para “infundir miedo” y no como información basada en evidencia científica.

También PSOE y Más Madrid, que han votado en contra de la iniciativa, han argumentado que se trata de propaganda ideológica y no de salud pública.

El PP informará del síndrome post aborto en los centros de salud de Madrid

La iniciativa de Vox apoyada por el PP se traduce en el uso de los centros municipales de Salud para informar de manera permanente y visible a las mujeres sobre el "trauma posaborto". La iniciativa se extiende también al resto de centros municipales de salud, espacios de igualdad, los futuros centros de atención integral a la mujer, el Samur social o los centros de servicios sociales.

La iniciativa hará que el Ayuntamiento de Madrid, a través de las diferentes áreas implicadas y previamente estudiado por sus servicios jurídicos, proporcione información a las mujeres sobre el trauma posaborto en la capital.

Esta información, según el delegado de Asuntos Sociales, José Fernández, "será de manera verbal y escrita y estará de manera permanente y visible" en los centros municipales de salud, espacios de igualdad, futuros centros de atención integral a la mujer, Samur social y centros de servicios sociales.

Además, estará incluida en las páginas web oficiales, cartelería y folletos informativos de los recursos mencionados.