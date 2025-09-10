Europa Press Redacción Madrid 10 SEP 2025 - 11:42h.

Una mujer embarazada y con dos hijos tendrá acceso a las ayudas por familia numerosa

Isabel Díaz Ayuso, operada tras perder el bebé que esperaba en la semana ocho de gestación

Compartir







La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles que el Gobierno regional tendrá en cuenta a los concebidos no nacidos a partir de cara a las prestaciones y ayudas que reciben las familias.

La Comunidad detalla en una nota que esta norma (que Díaz Ayuso ya planteó promover en su primera campaña electoral, en 2019) se podrá aplicar desde que se acredite el embarazo con un informe médico que certifique la gestación y la fecha prevista para el parto.

Una mujer embarazada y con dos hijos tendrá acceso a las ayudas por familia numerosa

De este modo, por ejemplo, las familias que tengan dos hijos y estén esperando un tercero tendrán acceso a los beneficios por familia numerosa.

También se aplicará a los beneficios fiscales como la deducción en el impuesto de la renta, deducción por gastos escolares, así como en la exención de tasas y otros beneficios fiscales por la compra de vivienda de segunda mano.

Y las familias adquirirán asimismo los correspondientes beneficios y derechos en la concesión de ayudas que utilizan como criterio la renta de la unidad familiar, como las becas para el estudio de Bachillerato o para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, las becas de comedor escolar o las ayudas al alquiler joven.

PUEDE INTERESARTE Ayuso anuncia nuevas ayudas de 1.800 euros por hijo para partos y adopciones múltiples

Esta iniciativa se enmarca dentro de la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación 2022/26 de la Comunidad de Madrid y "pretende garantizar una protección específica en beneficio de las familias", dice el Gobierno de Díaz Ayuso.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El Gobierno regional, además, viene desarrollando desde hace varios años iniciativas en esta misma línea, como las ayudas de 500 euros mensuales a madres gestantes menores de 30 años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"El concebido está aquí"

"El concebido está aquí, vive y tiene que contar ya para la unidad familiar porque tú cuando tienes que hacer tus cuentas llegar a fin de mes, organizar los transportes para una familia, sobre todo si es numerosa, o tienes que ir ya solicitando plazas en escuelas, él está ahí. Entonces queremos que el concebido ya cuente como unidad familiar", ha informado la presidenta en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Así, ha reivindicado que hay que apoyar a las mujeres embarazadas y ha afirmado que muchas de ellas tienen varios hijos y no pueden dejar de trabajar por lo que "necesitan una ayuda extraordinaria".