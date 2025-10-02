Esperanza Buitrago 02 OCT 2025 - 07:15h.

Las benzodiacepinas se usan en trastornos de ansiedad, insomnio o crisis de angustia

Laura Redondo Flórez, farmacéutica, explica cuándo debemos tomar Enantyum: "No es un relajante muscular"

El Orfidal y Lexatin son ansiolíticos usados en trastornos de ansiedad, insomnio o crisis de angustia. Un 25% de la población reconoce haberlos consumido. Sin embargo, son fármacos que solo deben tomarse bajo estricto control médico porque, como explica la profesora de farmacia de la Universidad Europea de Madrid, Laura Redondo Flórez, producen adicción y en muchos casos está contraindicados.

Orfidal (lorazepam) y Lexatin (bromazepam) son ansiolíticos pertenecientes al grupo de las benzodiacepinas, usados en trastornos de ansiedad, insomnio o crisis de angustia. La diferencia entre ellos es básicamente que el primero es más fuerte.

Según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el 22% de la población en España consume las benzodiacepinas. El XIII Barómetro de la Familia en España eleva este porcentaje al 25%. Sin embargo, Laura Redondo Flórez, farmacéutica, señala que “son medicamentos de estricto control médico, ya que pueden producir tolerancia, dependencia (adicción) y síndrome de abstinencia. Por esto mismo, están contraindicados en personas con antecedentes de adicción”.

En qué pacientes está contraindicados Orfidal y Lexatin

“También están contraindicados en pacientes con insuficiencia respiratoria, embarazo y lactancia. Asimismo, deben usarse con mucha precaución en personas mayores, ya que afectan a la capacidad de concentración y coordinación, lo que puede ocasionar accidentes por caídas”, afirma Redondo Flórez.

Entre quienes consumen las benzodiacepinas, según la encuesta de la OCU, cuatro de cada 10 personas lo toman todos los días, el 65% los lleva tomando desde hace seis meses o más, y un 38% se plantea dejar de tomarlo.

Si se tiene en cuenta el consumo de estos medicamentos en los últimos cinco años, la cifra de españoles que los consumen asciende al 42%. La profesora de la Universidad Europea destaca al respecto que “estos medicamentos deberían utilizarse mediante periodos cortos de tiempo, ya que su consumo prolongado sin control médico puede empeorar el cuadro original y dificultar su retirada”.

La diferencia entre Orfidal y Lexatin radica en el tiempo que tarda en hacer efecto y el tiempo que dura tal efecto. En cualquier caso, los sanitarios inciden todos en usarlos siempre bajo prescripción médica.