El catedrático Javier García Campayo explica que gran parte del sufrimiento depende de cómo interpretamos lo que vivimos

En su libro 'Adiós al sufrimiento inútil', propone técnicas como el mindfulness, la aceptación y el autocuidado para reducir la ansiedad

El catedrático de Psiquiatría Javier García Campayo sostiene que la mayor parte del sufrimiento humano no depende de los hechos en sí, sino de la forma en que los interpretamos. En su último libro, 'Adiós al sufrimiento inútil' (HarperCollins Ibérica), explica cómo herramientas como el mindfulness, la aceptación y el autocuidado pueden ayudar a reducir la ansiedad por el pasado y el futuro y favorecer una vida más equilibrada.

En una entrevista con Europa Press Salud, García Campayo detalla que muchas personas sufren por el futuro o por el pasado, dos fuentes de malestar completamente evitables.

"El sufrimiento innecesario tiene solución"

“El dolor es inevitable pero el sufrimiento innecesario tiene solución. Hay una cantidad de sufrimiento ligada a nuestras expectativas poco realistas sobre el mundo que podemos evitar, ese 80% que antes señalábamos”, insiste.

El especialista, expresidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, advierte de que con frecuencia somos nosotros mismos quienes generamos el sufrimiento: “Nos lo producimos nosotros con nuestros pensamientos sobre el mundo, con nuestro diálogo interno continuo. Es evitable este sufrimiento, y no tenemos por qué generarlo, aunque tendemos a hacerlo de forma espontánea. Muchas veces lo aprendemos de nuestros padres, no porque tengan la culpa, sino porque vivimos en una sociedad de patrones repetidos y que funciona así, con una ansiedad de control, de no fluir, que nos produce mucho este sufrimiento”.

Fuentes del sufrimiento evitable

El experto identifica dos grandes orígenes de este malestar: el pasado y el futuro. “Recordamos el pasado focalizándonos en la tristeza por lo perdido o en la culpa por los errores cometidos; o por el contrario, y pensando en el futuro, lo miramos con ansiedad al anticiparlo”, explica.

También considera sufrimiento evitable aquel que surge de la interacción con otras personas, como las rupturas, la envidia o el dolor ajeno, y recuerda que prácticas como el mindfulness o la aceptación ayudan a trabajar las rumiaciones, una de las principales fuentes de malestar.

El sufrimiento que no se puede evitar

García Campayo diferencia entre el sufrimiento evitable y el que forma parte de la existencia humana. “El sufrimiento primario o inevitable es el existencial, consustancial a la naturaleza humana, por el simple hecho de existir; siendo los tres principales sufrimientos primarios el envejecer, el enfermar, y el morir, tanto nosotros como nuestros seres queridos”.

Asegura que este tipo de sufrimiento no depende tanto de la genética como de los patrones aprendidos, y subraya que puede reducirse con ayuda terapéutica y técnicas adecuadas.

Claves para afrontarlo

Como consejo final, el psiquiatra invita a reflexionar sobre lo verdaderamente importante en la vida: “Si se tiene clara esta perspectiva todo fluirá mejor. El principal consejo es quererse mucho a uno mismo, entender el sufrimiento personal y el de los demás; ser muy simpático, y empático con el sufrimiento de todos; y disfrutar de la vida, aunque estar vivo implique a veces que puede que haya algo de sufrimiento. Tenemos que ser compasivos con los demás y vivir con el sufrimiento porque es parte de la vida”, concluye.