11 OCT 2025

La AEMPS ha ordenado a los Laboratorios Montplet S.L.U el cese de la comercialización, uso y retirada de varios productos

La bacteria 'Burkholderia cepacia', alertan, “puede presentar riesgos para personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado”

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha alertado de la posible presencia de la bacteria 'Burkholderia cepacia' en algunos antisépticos de los Laboratorios Montplet S.L.U. Por ello, ya ha ordenado a esta empresa el cese de la comercialización, uso y retirada de varios productos.

La AEMPS, dependiente del Ministerio de Sanidad, inició una investigación en agosto, tras recibir una notificación por la posible presencia de la bacteria 'Burkholderia cepacia' en un producto antiséptico para piel sana destinado exclusivamente al ámbito hospitalario.

Entonces, tomó las medidas oportunas para el cese de la comercialización, utilización y la retirada de los productos afectados e informó sobre estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. No obstante, además de esto, amplió las medidas a los productos y lotes de los que ahora informa.

Los lotes afectados

Los productos y lotes de los que la AEMPS ha advertido de que la bacteria 'Burkholderia cepacia' podría estar presente son los siguientes:

Número de registro 837-DES:

MONTPLET SOLUCIÓN ACUOSA CON CLORHEXIDINA 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA. Lotes: 52409, 52391, 52416, 53018, 52469, 53081, 53077, 53108, 53605, 53613, , 53855, 54029, 54056

Número de registro 1186-DES:

EROSKI SPRAY CLORHEXIDINA ACUOSA AL 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA. Lote 52381

BOTIKIT SPRAY CLORHEXIDINA ACUOSA AL 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA. Lote: 53627, 53595

Número de registro 841-DES:

ALVITA CLOREXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA. Lote: 52383

CUIDAPLUS CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA. Lote: 53103, 53119, 53665

IA INTERAPOTHEK CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA. Lote: 53152, 53175

NOTADERM CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA. Lote: 53112, 53679, 53711

ACOFAR CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA. Lote: 53133, 53150

¿Qué hacer si tengo un producto afectado?

La bacteria 'Burkholderia cepacia' “puede presentar riesgos para personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado”, por lo que de tener alguna unidad de los lotes afectados, indican, “no lo utilice y devuélvalo al punto de compra, o diríjase a la empresa para su devolución”.

Los puntos de venta, por su parte, deben revisar los productos almacenados y, de disponer unidades de los lotes afectados, retirarlos de la venta y devolverlos a la empresa.