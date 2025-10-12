Esperanza Buitrago 12 OCT 2025 - 08:00h.

Cuando el paciente no produce suficiente hormona tiroidea se reemplaza con levotiroxina

Cuando confundimos paracetamol con ibuprofeno: "Uno de estos fármacos puede generar problemas si se abusa de él"

Compartir







La tiroides es una glándula pequeña ubicada al frente del cuello que se encarga de producir las hormonas que controlan la forma en que el cuerpo utiliza la energía. Quienes no regulan bien esta hormona padecen hipertiroidismo o hipotiroidismo. La farmacéutica Laurea Redondo Flórez, profesora de la Universidad Europea de Madrid, advierte de un aumento del medicamento para tratar esta patología y nos explica por qué.

Quienes padecen hipertiroidismo producen más hormona tiroidea de lo que su cuerpo necesita. Esta patología se trata habitualmente con yodo radioactivo. En casos más raros con cirugía, según Medlineplus.gov.

Quienes padecen hipotiroidismo producen menos hormona tiroidea de lo necesario. En este caso, el tratamiento de la tiroides incluye el medicamento levotiroxina. “El paciente, por diversas circunstancias, no puede producir por sí mismo la hormona, y hay que administrarla a modo de reemplazo”, explica la profesora de farmacia de la Universidad Europea de Madrid, Laura Redondo Flórez.

Según datos de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) alrededor de un 5% de la población está en tratamiento de hipotiroidismo. El consumo de medicamentos para la tiroides ha aumentado significativamente en los últimos años, y esto se debe a varios factores, sostiene la farmacéutica.

PUEDE INTERESARTE Los riesgos de un mal uso del Nolotil

“En primer lugar, este hecho se puede explicar mediante la mayor y mejor detección de disfunciones tiroideas por analíticas rutinarias. Asimismo, también se puede justificar debido al envejecimiento progresivo de la población, donde las disfunciones de los órganos son más frecuentes”, explica Redondo Flórez. Y es que los problemas de tiroides repercuten en casi todos los órganos. Por ejemplo, afectan a la respiración, el ritmo cardíaco, el peso, la digestión, incluso el estado de ánimo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por último, también se puede justificar el aumento del consumo de medicamentos para la tiroides “analizando la mayor prevalencia de enfermedades autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto, más común en mujeres, u otras alteraciones inmunitarias que pueden afectar a la glándula tiroides o a su regulación”.

Síntomas de alerta del hipotiroidismo y del hipertiroidismo

Muchas veces, los síntomas de alerta de la tiroides se confunden con otros problemas de salud. En el caso del hipotiroidismo destacan: fatiga, aumento de peso, dolor articular y muscular, estreñimiento, piel y cabello seco, reglas intensas, baja frecuencia cardiaca o depresión.

En cambio, los síntomas del hipertiroidismo son: ansiedad, dificultad para concentrarse, fatiga, deposiciones frecuentes, pérdida del cabello, temblor en las manos, Intolerancia al calor, aumento del apetito y de la sudoración o cambios de peso, entre otros.