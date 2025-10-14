El estudio evitó la aparición de melanoma, páncreas y mama triple negativo en hasta el 88% de los casos

La plataforma combina antígenos tumorales y un “superadyuvante” para activar múltiples vías del sistema inmune y generar memoria protectora

La investigación en vacunas contra el cáncer avanza a gran velocidad gracias a la nanotecnología y la inmunoterapia. Equipos de todo el mundo exploran fórmulas capaces no solo de tratar tumores ya presentes, sino también de prevenirlos, entrenando al sistema defensivo para reconocer y eliminar células malignas antes de que se propaguen.

Un estudio de la Universidad de Massachusetts Amherst demuestra que su vacuna basada en nanopartículas puede prevenir eficazmente melanoma, cáncer de páncreas y cáncer de mama triple negativo en ratones. Hasta el 88% de los animales vacunados permanecieron libres de tumores (según el tipo de cáncer), y la formulación redujo, e incluso impidió, la diseminación del cáncer. El trabajo se publica en Cell Reports Medicine.

“Al diseñar estas nanopartículas para activar el sistema inmunológico a través de una activación de múltiples vías que se combina con antígenos específicos del cáncer, podemos prevenir el crecimiento del tumor con tasas de supervivencia notables", describe Prabhani Atukorale, profesor asistente de ingeniería biomédica en el Riccio College of Engineering en UMass Amherst y autor correspondiente del artículo.

Supervivencia y bloqueo de metástasis

La primera prueba emparejó el sistema de nanopartículas con péptidos de melanoma. Tres semanas después de la vacunación, los ratones fueron expuestos a células tumorales: el 80% de los vacunados con “superadyuvante” sobrevivió 250 días y permaneció sin tumores, frente a la mortalidad total antes de 35 días en los grupos control. La vacuna también protegiò frente a metástasis pulmonares: ninguno de los ratones inmunizados desarrolló tumores en pulmón, a diferencia de los no vacunados.

"La metástasis en general es el mayor obstáculo para el cáncer", comenta Atukorale. "La gran mayoría de la mortalidad tumoral aún se debe a las metástasis, y casi nos supera trabajando en cánceres de difícil acceso, como el melanoma y el cáncer de páncreas".

Atukorale describe esto como "inmunidad de memoria". "Esa es una verdadera ventaja de la inmunoterapia, porque la memoria no solo se mantiene localmente", destaca. "Tenemos memoria sistémica, lo cual es muy importante. El sistema inmunitario abarca toda la geografía del cuerpo".

Del antígeno definido al lisado tumoral

Para sortear la complejidad de diseñar antígenos a medida para cada tumor, que suele requerir secuenciación completa y bioinformática, el equipo probó una segunda estrategia: lisado tumoral (células cancerosas muertas) como fuente de antígenos. Tras vacunar y exponer a los animales a células de melanoma, adenocarcinoma ductal pancreático o mama triple negativo, las tasas de rechazo fueron 88% (páncreas), 75% (mama) y 69% (melanoma). Los ratones que rechazaron el tumor se mantuvieron libres de metástasis en los retos sistémicos posteriores.

El rendimiento se atribuye al diseño de las nanopartículas, que integran antígeno (lo que el sistema inmune aprende a reconocer) y adyuvante (lo que activa esa respuesta). Según los autores, se trata de una plataforma versátil aplicable a múltiples tipos de cáncer, pensada tanto para profilaxis en grupos de alto riesgo como para terapias personalizadas.

Próximos pasos hacia la clínica

El equipo prevé extender la tecnología a una vacuna terapéutica y ya ha iniciado medidas para reducir riesgos de traslación. Si los resultados se reproducen en más modelos y etapas, este enfoque podría acercar un futuro en el que inmunizarse contra tumores sea tan común como hacerlo contra infecciones.