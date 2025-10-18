Graciela Rodríguez 18 OCT 2025 - 17:59h.

Un experto da las claves para vivir la menopausia con plenitud y sin estigmas: "No es una enfermedad, sino un proceso biológico natural"

Este 18 de octubre se celebra el Día Mundial de la Menopausia, una etapa natural en la vida de las mujeres que sigue rodeada de tabúes y desconocimiento.

Según los últimos estudios, ocho de cada diez mujeres experimentan síntomas durante este proceso, con mayor o menor intensidad. Y casi la mitad reconoce que estos efectos —desde los sofocos hasta la conocida niebla mental— repercuten directamente en su rendimiento laboral. Los especialistas insisten en la importancia de buscar ayuda profesional personalizada, que permita ajustar la alimentación, el descanso o la gestión del estrés para aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida.

La menopausia, explican las expertas, puede sentirse como un síndrome premenstrual constante. Más allá de los sofocos, muchas mujeres sufren cansancio extremo y falta de energía, lo que puede afectar a la toma de decisiones o al estado de ánimo. También se producen cambios en la vida sexual, como la sequedad vaginal o la disminución del deseo, aunque existen tratamientos locales —hormonales e hidratantes— que ayudan a recuperar el bienestar. “Es una oportunidad para reconectarte con tu cuerpo y tu placer”, señalan las especialistas, que destacan que muchas mujeres, pasados los 60, aseguran disfrutar de una vida sexual más plena y segura que nunca.

Algunas, como Belén, que afrontó la menopausia hace tres años, han logrado mejorar sus síntomas con un seguimiento médico integral. Gracias a una aplicación que ofrece consultas con ginecólogos, nutricionistas y otros especialistas, recibió una evaluación completa y un plan de acción que incluye rutinas de sueño, respiración consciente y ejercicios de fuerza.

“Dejemos de contar calorías, lo importante es nutrirnos y cuidar nuestro cuerpo”, explica Clelia Morales, fundadora de la aplicación Olira, que subraya que empezar a cuidarse desde los 30 o 35 años puede reducir notablemente los síntomas cuando llega esta etapa. La clave, dicen, está en abordar la menopausia sin miedo, con información y acompañamiento profesional.