La empresa DOMMA reclama más terapias naturales y alternativas al uso de fármacos para mujeres durante el climaterio

Las preguntas que surgen cuando llega la menopausia: "Hay que prepararse con un plan de contingencia"

La menopausia sigue siendo un estigma mal abordado, poco comprendido y, a pesar de que está medicalizado, un 89 % de mujeres afirma no sentirse bien acompañada por su profesional médico en esta etapa de la vida, mientras que un 93% preferiría opciones naturales y no invasivas para el manejo de sus síntomas. Se trata del resultado de una encuesta realizada por la asociación DOMMA con motivo de la celebración este sábado 18 de octubre del Día Mundial de la Menopausia.

La investigación, realizada por la propia organización —que reúne a una comunidad de más de 325.000 mujeres—, sitúa la discusión sobre la medicalización de la menopausia en primer plano. DOMMA denuncia carencias en la formación de los profesionales sanitarios, falta de empatía y déficit en el enfoque preventivo dentro del sistema de salud. Estas deficiencias repercutirían en una atención centrada en la prescripción farmacológica o en soluciones invasivas, en lugar de ofrecer alternativas integrales adaptadas a las preferencias y necesidades de cada mujer.

Un cambio de modelo para tratar a las mujeres menopaúsicas

Frente a este panorama, la organización propone impulsar un cambio de modelo: la creación de un comité médico que se encargue de formar y actualizar a los profesionales en un abordaje integrador del climaterio. La iniciativa busca incorporar conocimientos sobre terapias naturales, medicina preventiva y estrategias de acompañamiento psicoemocional, para que las consultas reflejen no solo criterios clínicos, sino también el contexto y las prioridades de las pacientes.

DOMMA, además de promover este comité, ofrece productos naturales antihormonas y servicios de asesoría especializados para mujeres en fase de perimenopausia y menopausia. La organización sostiene que su oferta complementaria y su comunidad numerosa le permiten detectar tendencias y demandas reales entre las usuarias, y que esos datos deben orientar políticas sanitarias más sensibles a la experiencia femenina.

El comunicado recuerda la importancia de visibilizar la menopausia como un proceso biológico que requiere atención multidimensional. Expertos y asociaciones han reclamado en los últimos años una mayor formación de los profesionales, protocolos que incluyan alternativas no farmacológicas y una atención que combine evidencia científica con respeto por las preferencias de las pacientes.

La organización advierte que, si no se atienden las demandas expresadas por la mayoría de mujeres, la percepción de abandono y la tendencia a la medicalización innecesaria podrían agravarse, con consecuencias en la calidad de vida y en la autonomía de las afectadas.