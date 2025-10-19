Álex Aragonés 19 OCT 2025 - 04:30h.

La Fundación Oncolliga ha creado un kit con información y productos útiles para el postoperatorio de pacientes de cáncer de mama

GironaLa Fundación Oncolliga Girona ha creado un 'kit de mama', formado por un paquete con información y productos útiles para el postoperatorio, con el objetivo de ofrecer una mejor atención y acompañamiento a las mujeres que deben someterse a una cirugía de la enfermedad oncológica más común en mujeres a nivel mundial.

El Hospital Universitario Josep Trueta será el primer centro en poner en marcha la iniciativa, que permitirá a todas las pacientes recibir un kit pensado para "facilitar su recuperación y cuidar su bienestar físico y emocional desde el primer momento". Este paquete será personalizado según las necesidades de cada mujer y tendrá diferentes elementos informativos y de soporte reunidos en un neceser.

"Incluirá una tarjeta de contacto de la enfermera enlace, para mantener una comunicación directa y resolutiva con el equipo asistencial. También dos hojas informativas, una con indicaciones sobre el cuidado de la herida quirúrgica y recomendaciones sobre los sujetadores postquirúrgicos más adecuados", explican desde la fundación catalana.

Óvulos vaginales hidratantes, emulsión cutánea y una bolsa de drenaje

En la otra hoja informativa aparecerán los ejercicios elaborados por el servicio de fisioterapia, que las pacientes podrán empezar a realizar a partir de las 24-48 horas de la intervención, y un libreto con información sobre el programa Guapes&Valentes de la Fundación Oncolliga Girona, que incluye servicios como el banco de pelucas, la estética oncológica o el drenaje linfático.

El kit también contendrá óvulos vaginales hidratantes, emulsión cutánea, una bolsa de drenaje y una prótesis provisional de algodón para utilizar dentro del sujetador hasta que se pueda colocar la definitiva: "Además, durante la visita previa a la cirugía, se entregará una PAO (Prescripción de Ayuda Ortoprotética) para poder adquirir el sujetador postquirúrgico y, posteriormente, realizar la receta de la prótesis externa de silicona ultraligera definitiva".

Esta prueba piloto de la Fundación Oncolliga , que nace con la voluntad de mejorar la experiencia de las pacientes y hacer más fácil el proceso de recuperación, espera poder extenderse en un futuro próximo al resto de hospitales de la demarcación de Girona.

"La información y los pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia"

"Queremos que cada mujer que pasa por una cirugía de mama se sienta acompañada, cuidada e informada. Este kit simboliza este apoyo integral entre el Hospital Trueta y Oncolliga, que compartimos el objetivo de poner a la persona en el centro de la atención", explica la presidenta de la Fundación Oncolliga Girona, Paqui Badosa.

Desde la Unidad de Mama del Hospital Trueta también valoran muy positivamente esta colaboración: "La información y los pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia en el proceso de recuperación. El 'kit de mama' es una manera de hacer más fácil y humana esta etapa, ofreciendo a las pacientes todo lo que necesitan para sentirse seguras y bien atendidas", destaca la doctora y coordinadora de la unidad, Ester Vila.

Unidad de patología de mama del Hospital Trueta

El principal objetivo de la Unidad de Patología de Mama del Hospital Trueta es ofrecer una asistencia integral en el diagnóstico y tratamiento de la patología de la mama y, especialmente, del cáncer de mama, el más frecuente entre la población femenina.

La unidad tiene un carácter multidisciplinar y desarrolla una labor asistencial e investigadora que engloba a los profesionales de todas las especialidades médicas implicadas en el tratamiento de la patología mamaria: ginecología, cirugía general, oncología médica, oncología radioterápica, radiodiagnóstico, anatomía patológica, asesoramiento genético, cirugía enfermería, psicología y fisioterapia, especializados en cáncer de mama.

Actividades por el Día Mundial del Cáncer de Mama

La Fundación Oncolliga Girona ha presentado esta nueva iniciativa con motivo del Día Mundial del Cáncer Metastático, celebrado el 13 de octubre, y a pocos días de la celebración del Día Mundial del Cáncer de Mama, que es el próximo 19 de octubre. Con motivo de estas efemérides, la entidad ha programado diversas actividades destinadas a sensibilizar sobre la enfermedad y recaudar fondos para seguir ayudando a las personas afectadas.

El próximo jueves 16 de octubre, la fundación ha organizado la creación de un lazo humano gigante y la lectura de un manifiesto a cargo de la escritora Núria Esponellà, y por la tarde, en el Hotel Carlemany tendrá lugar una mesa redonda sobre el cáncer de mama metastático .