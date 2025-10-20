El cerebro alcanza su máximo rendimiento entre los 55 y los 60, según un nuevo estudio

Redacción Uppers 20 OCT 2025 - 12:50h.

El rendimiento mental general alcanza su punto más alto a una edad avanzada, según una investigación publicada en la revista Intelligence

Cómo se mantiene joven el cerebro de los 'superancianos', según la ciencia

Históricamente se ha creído que el cerebro alcanzaba su potencial más alto en la juventud. Por ejemplo, un estudio de Joshua Hartshorne publicado en 2015 por la revista Psychological Science, sostenía que las habilidades de procesar la información alcanzan su punto máximo a los 18 años para luego comenzar su declive. Y a los 25 se llega al máximo en memoria a corto plazo, nivel que se mantiene durante 10 años. Sin embargo, ahora una nueva investigación conjunta de la Universidad de Australia Occidental y la Universidad de Varsovia llega a una conclusión muy distinta: el rendimiento mental general alcanza su punto más alto a una edad avanzada.

Según la investigación, publicada en la revista Intelligence, el cerebro humano alcanza su mayor rendimiento global entre los 55 y los 60 años. El estudio analizó a más de 67.000 personas entre los 12 y 69 años para medir 16 rasgos relacionados con la personalidad, la cognición y el bienestar emocional.

Habilidades que evolucionan a ritmos distintos

Los investigadores concluyeron que no hay un único momento en la vida en que la mente funciona mejor, sino que el rendimiento cerebral resulta de una mezcla de habilidades que evolucionan a ritmos distintos. Así, aunque es cierto que algunos indicadores como la memoria y la velocidad de procesamiento comienzan a deteriorarse desde los 30 años, otros aspectos como el autoconocimiento, la estabilidad emocional y la conciencia continúan desarrollándose con el tiempo. Este equilibrio permite que, en la mediana edad, las personas alcancen un nivel de rendimiento intelectual y emocional más estable y sofisticado.

Los resultados del estudio muestran que la conciencia suele alcanzar su punto máximo hacia los 65 años, mientras que la estabilidad emocional sigue fortaleciéndose incluso más allá de los 70. Al combinar las distintas variables, los investigadores observaron que el rendimiento mental global se sitúa en su nivel más alto entre los 55 y 60 años. A partir de los 65 se inicia un descenso gradual, que se acelera al superar los 75. Esto explicaría que muchos responsables de empresas y cargos públicos se suelan encontrar en la franja de los 50 y 60 años, cuando el cerebro ha alcanzado su equilibrio entre razonamiento, autocontrol y visión estratégica.

En cualquier caso, advierten los investigadores, el proceso dista mucho de ser igual para todos, ya que las diferencias individuales y los hábitos de vida pueden influir de forma determinante. Lo que sí sugiere el experimento es que el envejecimiento no implica necesariamente una pérdida inevitable de capacidad mental. Por el contrario, las habilidades adquiridas con la experiencia, la reflexión y el control emocional permiten rendir mejor en tareas que exigen juicio y toma de decisiones complejas. En este sentido, el declive cognitivo que suele llegar pasados los 60 años podría estar vinculado con procesos biológicos como alteraciones metabólicas, inflamatorias y vasculares.

Rasgos mentales y edad

Según la investigación, estas son las edades en la que cada rasgo mental llega a su punto más alto: